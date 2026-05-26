平均28歲！柯志恩秀年輕戰隊 黃騰憲：她比賴瑞隆更適合當市長

國民黨高雄市長參選人柯志恩今公布「雄少年」競選辦公室發言人團隊，平均年齡僅28歲。柯志恩說，成員多具立法院與選戰歷練，重點是願意跟她一起挑戰、決心翻轉高雄，參與這場艱困選戰，也將成為年輕成員值得驕傲的履歷。

5位發言人分別為孫玉霖、黃騰憲、李唯甄、謝其宏及羅雍勝，背景橫跨政策研究、媒體、公部門、社會工作與青年公共事務。

其中孫玉霖、黃騰憲都曾擔任2022年市長選戰柯志恩競選團隊發言人，具備選戰攻防與媒體應對經驗，其餘3人則分別具有新聞媒體、國會幕僚、青年團與社工背景。

柯志恩表示，團隊成員雖然年輕，但在公共政策、基層經營、媒體溝通與社群經營等領域已有實務歷練，未來將透過年輕世代語言與思維，加強與市民、媒體及青年族群互動，強化市政願景與政策論述，不僅要成為競選攻防窗口，也希望成為與市民溝通的重要橋樑。

媒體問及4年前對戰市長陳其邁相比，這次對手是立委賴瑞隆，策略是否有所不同，黃騰憲認為，柯志恩個人特色與政策視野，仍是最大優勢，「相比賴瑞隆，柯志恩一定是更適合擔任高雄市長的人選」。

黃騰憲說，柯志恩長期關注教育、國際觀與城市發展議題，也提出許多對高雄未來的願景，希望讓市民知道，國民黨有能力承擔高雄轉型與國際化的重要責任，未來會透過更多努力、有趣方式，讓外界看見柯志恩的個人特質。柯志恩對此笑回「展現我的原貌就可以了」。