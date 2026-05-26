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獨／竹北市長鄭朝方弟參戰 鄭朝名宣布無黨選竹北議員

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方的弟弟鄭朝名今接受本報訪問時證實，將以無黨籍身分投入竹北市東區縣議員選舉。圖／鄭朝名提供
竹北市長鄭朝方的弟弟鄭朝名今接受本報訪問時證實，將以無黨籍身分投入竹北市東區縣議員選舉。圖／鄭朝名提供

新竹縣竹北市政壇再添變數。竹北市長鄭朝方的弟弟鄭朝名今接受本報訪問時證實，將以無黨籍身分投入竹北市東區縣議員選舉，強調參選是「自己的人生決定」，與家族無關，也坦言希望用更直接、貼近基層的方式服務地方。

2026九合一選舉

鄭朝名出身新竹縣知名政治家族，父親為前新竹縣長鄭永金，曾任新竹縣長、立委及縣議長；二哥則是無黨籍新竹縣議員鄭朝鐘，長期深耕竹東地方；三哥則是現任竹北市長鄭朝方。鄭家多年來在新竹政壇具有相當影響力，也讓鄭朝名此次投入選戰備受地方關注。

面對外界關注是否挾「鄭家」光環參選，鄭朝名直言，「我要選不是因為爸爸，也不是因為誰」，並強調自己45歲，人生的路想自己決定，即使家人不同意，他仍會投入選戰。

鄭朝名表示，自己將以無黨籍身分參選東區議員，認為民意代表最重要的不是喊口號，而是即時解決民眾問題。他說，很多事情等行政程序跑完已經太慢，「民眾什麼時候需要幫忙，我就盡全力去做」，認為政治不該只是空談政見，而是實際行動。

談到從政理念，鄭朝名坦言自己年輕時就進入社會歷練，看過許多黑暗面，因此更重視「做人」與「處理事情」。他指出，基層民代經常會遇到市場糾紛、地方衝突等問題，很多事情不能只靠制式流程，而是需要有人願意第一時間站出來協調、處理。

鄭朝名也罕見談到與哥哥鄭朝方的關係。他表示，兄弟個性不同，自己講話比較直接，但認為鄭朝方這幾年在竹北市政表現有目共睹，也提到哥哥目前最重要的，是完成對竹北市民的承諾，「縣長對他來講太遙遠了」，認為現階段應把竹北市長任期做好做滿。

鄭朝名也展現濃厚江湖義氣與基層服務色彩。他坦言，自己過去人生歷練豐富，長年接觸地方大小事，養成「看到問題就想處理」的個性，無論是協調市場糾紛、幫助弱勢家庭，甚至路見不平時主動介入協助，他都認為「能幫到人，比什麼都重要」。

鄭朝名直言，自己個性雖直來直往，但重情重義、講求信用，也因為長期與地方基層互動，對地方人情與需求相當熟悉，希望未來若順利進入議會，能成為真正第一線、敢說敢做的民意代表。

竹北市長鄭朝方的弟弟鄭朝名今接受本報訪問時證實，將以無黨籍身分投入竹北市東區縣議員選舉。圖／鄭朝名提供
竹北市長鄭朝方的弟弟鄭朝名今接受本報訪問時證實，將以無黨籍身分投入竹北市東區縣議員選舉。圖／鄭朝名提供

2026九合一選舉 鄭朝方 新竹縣選舉

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