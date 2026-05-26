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蘇巧慧挺散居客家 推擴大客家幣、跨域創新

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）、北市長參選人沈伯洋（左3）出席客家活動。記者邱書昱／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）、北市長參選人沈伯洋（左3）出席客家活動。記者邱書昱／攝影

台灣客社今早在台大校友會館舉辦聯合推薦民進黨北部候選人記者會，新北市長候選人蘇巧慧到場致詞，首先用客語向大家介紹後，提出因應雙北客家族群散居的多項客家政策。她也說，最重要的是客家文化精神怎麼傳承。

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蘇巧慧表示，很感謝客家大老齊聚新一代年輕人，而大家坐在這正是為同一個理想、目標而努力，盼生活、生長的土地台灣更好，而在這塊土地上歷史就是有這麼多的族群，客家人也是相當大的族群，遍居台灣各地，所以在立法院的時候，都會替新北、客家事務爭取，尤其是文化精神如何傳承。

她說，特別是新竹、苗栗、高雄、桃園等客家鄉親們，相較雙北都是住在一起的「客家庄」，所以客委會在爭取補助、協助時，都會有固定的方法。反觀雙北為散居散居，鄉親沒有固定住在一起，對於文化傳承、互動就顯得更辛苦。

蘇巧慧說，她向客委會爭取，類似新北市散居的客家地區，應該要有不同的政策補助，第一階段就是擴大文化幣、客家幣的使用，讓散居客家人所經營的商店也應該適用，這也是讓更多人認識了解客家文化。再者，是新的時代接軌。

她認為，對於客家社團要大力支持補助，有資源力量前進發揮功能，方向包含是活動設計成親子能來，就更要補助。另外，也要創新跨域，若能用影音方式，像是拍客家劇、電影、展覽、AI科技等概念融入，創新化一起傳承。

蘇巧慧說，這次選戰是新世代要扛起新時代，尤其像她們40、50歲年紀的獲得大家疼愛，能在自由、民主台灣世代長大，我們責任就是要台灣像現在一樣好，所以大家努力，希望有機會為台灣，扛起新時代。

蘇巧慧 客家 雙北 2026九合一選舉 新北市選舉

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