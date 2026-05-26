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錯把綜藝天王當立委！苦苓搞錯反讓祖籍更清 吳宗憲笑：我爸超開心

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
苦苓搞錯「吳宗憲」，把綜藝天王的祖籍「廣果」錯認是立委的，還說沒有溯源；結果很多文史學者提供資料，幫忙證明吳宗憲的祖籍確為福建漳浦，連村落宗祠都查出來，成了意外收穫。圖／翻攝自吳宗憲臉書
苦苓搞錯「吳宗憲」，把綜藝天王的祖籍「廣果」錯認是立委的，還說沒有溯源；結果很多文史學者提供資料，幫忙證明吳宗憲的祖籍確為福建漳浦，連村落宗祠都查出來，成了意外收穫。圖／翻攝自吳宗憲臉書

作家苦苓誤把綜藝天王吳宗憲的祖籍廣東，錯認成立委吳宗憲，打臉不成卻翻車，引來更多文史工作者熱心提供資料，證明吳宗憲的祖籍確為福建省漳浦，與吳沙同宗族。吳宗憲今天貼文「感謝」苦苓，因為這件事，讓很多專家出手幫他追根溯源，祖籍脈絡更清楚。

2026九合一選舉

吳宗憲經過兩次民調勝出，綠營側翼仍拿「空降」作文章。台中市長盧秀燕周六到宜蘭幫縣長參選人吳宗憲站台說，吳宗憲和吳沙的祖籍都是漳浦縣，吳沙300年前不怕艱辛來到宜蘭開墾，宜蘭人對吳沙非常尊敬感念，吳宗憲身為宗親後代，要繼承吳沙精神，守護宜蘭就是吳宗憲的使命。

未料，苦苓晚間在粉專貼文打臉，「立委吳宗憲祖籍廣東，卻被盧秀燕硬拗，說他是開發宜蘭先賢吳沙的後人，但吳沙明明是福建漳州人呀！」甚至還有媒體引用貼文，報導苦苓揪「祖籍真相」。

隔天被查出，苦苓說的「廣東」是綜藝天王吳宗憲祖籍，打臉文整個大翻車，但苦苓未撤文，昨天加碼再貼，祖籍未溯源。許多文史工作者主動找上吳宗憲提供資料，確認吳的祖籍確實是漳浦，更意外發現，吳宗憲的祖先與吳沙公都來自「山城村」。

吳宗憲上午在臉書貼文「感謝」苦苓，他說「以前有人告訴我，在臺灣參選，祖宗八代都會被挖出來。還果真如此，只不過這次我被挖出八十代了。」

「日前，苦苓在自己的粉專中，誤稱我的祖籍是廣東，雖然不知道他的依據為何，卻成了網路上討論的小話題，我本不以為意，更不想多作回應，畢竟，這幾年在台灣造謠抹黑已經是政治圈的常態，更漸漸發展成一套產業鏈。

突然我收到多位文史工作者傳來的許多資料與訊息，甚至連國家圖書館內的資料都有，內容驗證了我家族譜中的諸多記載，連我祖先自乾隆40年從漳州府（現為漳州市）、漳浦縣（古名金浦縣）、石榴鎮、小山城（現為山城村）移居台灣，現在山城村的祖祠地址都一併幫我查出來了，各世祖先還一路清查到春秋戰國時期的季札公，我除了驚喜，也滿心感謝。

小時候爸爸告訴過我，跟宜蘭吳沙是同宗族，家族裡的傳說，先人是慢兩年（吳沙為乾隆38年）從金浦移居台灣，也許是受到先遣者的鼓勵。以前爸爸要修族譜，發現很多資料都不好找，所以缺漏很多，昨天爸爸打電話給我，言語間超開心、也請我務必謝謝苦苓，能讓很多專家都出手幫忙，也謝謝大家，這是個美麗的錯誤。所有讓我爸媽開心的事情，我都由衷感謝。」

立委林沛祥在吳宗憲貼文留言「…讓長輩開心，就是好事」，立委徐欣瑩笑貼「意外之喜」；更多網友留言「別人尋根費盡心力，宗憲委員卻輕鬆」、「苦苓…笑歪了」、「青鳥跟側翼自high，中間選民根本不會被影響」。

很多文史學者提供資料，幫忙證明吳宗憲的祖籍確為福建漳浦，連村落宗祠都查出來，成了意外收穫。圖／民眾提供
很多文史學者提供資料，幫忙證明吳宗憲的祖籍確為福建漳浦，連村落宗祠都查出來，成了意外收穫。圖／民眾提供

2026九合一選舉 吳宗憲 苦苓 立委 國民黨 宜蘭縣選舉

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