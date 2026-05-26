李四川冷冰理工男？游淑慧曝「超暖」經歷...不會刻意鏡頭前作秀

新北市長選戰愈加白熱化，近期有媒體傳出一份國民黨內參民調，並分析藍綠參選人李四川跟蘇巧慧民調膠著，是因李四川「理工人」人設操作過頭，給人「冷冰冰」形象。國民黨北市議員游淑慧說，看到這報導「真的差點沒把嘴裡的茶噴出來，太不了解川伯了！」

游淑慧透露自己親身經歷，她之前立委補選，請李四川陪她到社子島車隊掃街，當天天氣冷、風又大，社子島又是出名的風口，一上競選車冷風真的對著臉狂吹，手早凍到快沒知覺。

游說，結果車掃到一半、趁停等紅綠燈空檔，李四川突然默默從他大外套口袋掏出兩個已搓得熱烘烘的暖暖包。李一字也沒多說直接把暖暖包塞進游手裡，並用台語低聲說「淑慧，拿著，女孩子不要凍到了，後面還有好長一段路要走，要撐住。」游淑慧說，「那一瞬間，拿在手裡的暖暖包，真的直接熱到我心坎裡」。

「他就是這樣一個人。他不會在鏡頭前刻意去作秀、講一些肉麻的話，或是刻意去抱小孩、握手握到哭。他的暖，是那種台灣傳統基層公務員特有的「老派溫柔」，就是平常默默觀察身邊的人需要什麼，然後在最關鍵的時候，伸手拉你一把。

游淑慧說，各位可能不知道，她因長期關心北市都更和市政，跟李四川有很多互動機會。在大家眼裡，李可能就是那個整天穿著工程背心、在工地盯著進度、對著馬路碎碎念「這裡沒鋪好、那裡該重鋪」的專業副市長。但私底下的李四川其實心思細膩到會讓人嚇一跳，「是個不折不扣、意想不到的『暖男』！」

游淑慧說，她想說的是，理工人、工程師，那是李四川刻在骨子裡的專業與堅持；但「冷冰冰」這三個字，絕對不是李的性格。相反地，李其實是一個外表剛毅、內心無比溫暖的超級暖男。 「用冷冰冰來形容他，真的太低估川伯的人情味了！」