藍白再轟胞妹涉標案 蘇巧慧反擊：我妹靠專業發光、對手家人盜砂恐嚇

國民黨、民眾黨近日質疑「超越文創教育基金會」，更指民進黨新北市長參選人蘇巧慧的胞妹蘇巧純涉及政府標案爭議，今早民眾黨再開記者會。蘇巧慧今天受訪回應，妹妹靠自己專業在領域上發光發熱，相比之下，對手家人盜採砂石、恐嚇，對手更被爆出我600萬年薪爭議，「實在非常納悶。」

蘇巧慧今早到客家聯合推薦記者會，會前她回應，妹妹的專業是程式設計、互動科技，在國內外獲獎很多，所以很多民間公司也找妹妹一起合作，當然也有很多單位、國內外都找妹妹擔任評審，妹妹是靠著自己的專業在領域上發光發熱，更幫助了很多新創產業、新領域。

蘇巧慧表示，在這樣的狀況下，跟竊佔國土、盜採砂石、恐嚇他人，這種犯罪行為是完全不一樣的。她嘆，實在納悶，上周對手（李四川）的家人才在法庭上認罪，緊接著就有這種莫名其妙記者會，前天對手剛有600萬的新聞，今天又有這樣莫名其妙的指控，「實在非常納悶。」

她強調，依舊堅持選舉是要討論市政，希望新北市長的選舉應該回歸到新北市的願景、政見，大家彼此競爭，這樣才對新北市民是最好的事情，大家一起為新北市努力。