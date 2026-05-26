雙北市長綠營大選擬採「雙母雞」策略？ 蘇巧慧、沈伯洋回應了

民進黨雙北市長參選人底定，分別推派立委沈伯洋、蘇巧慧參選，傳出綠營考量透過北台灣「雙母雞」架構，在艱困選區中尋求突破，蘇巧慧、沈伯洋今天出席客家聯合推薦記者會，被問及該議題，雙方皆強調雖然雙北已是生活圈雖然會有合作，「該競爭、不能輸的時候一定要以自己為主體」，雙北共好兩座城市才能一起進步。

蘇巧慧表示，北北基桃宜距離相近是共通大生活圈，很多政策當然要一起討論，但她也再次強調，每個城市都有不同特色，城市間關係就是「共好」相互努力，但也要各自競爭，「該競爭、不能輸的時候一定要以自己為主體」。她所有推出政策都是以新北為主體發想，但該要合作的時候一定會攜手努力、變強。

沈伯洋也笑稱，「如果說巧慧是領頭羊，啊我是脖羊，不是頭羊」沈強調，頭跟脖都一樣重要，都連在一起，但各有主體性，要一起讓兩座城市更好，也讓台灣更好。