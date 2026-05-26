藍白合後藍營啟動嘉市議員提名 張啓楷能否母雞帶小雞受矚目

年底嘉義市長、市議員及里長三合一選舉升溫，市長選戰，藍白合共推民眾黨前立委張啓楷參選，市議員選舉，民進黨、民眾黨、台聯及小歐盟公布提名參選人，國民黨啟動議員提名作業，市黨部上午公告東西區議員提名登記作業時程，6月3日、4日領表，6月8日至10日登記，這次三合一選戰首次藍白合作，提名整合受關注。

民眾黨張啓楷市長選戰，代表藍白合披掛上陣，國民黨議員選舉策略出現變化。本屆市議員選舉，國民黨在東、西區各提名5席參選。東區方面議員，應選10席議員，現任議員郭定緯、張敏琪、傅大偉、陳家平等4位，可望再獲提名連任；黨提名吊車尾落選的律師梁樹綸，目前擔任國民黨中央委員，捲土重來投入選戰，可望再獲提名東山再起。

西區部分議員選舉，應選13席，國民黨本屆提名現任議員張秀華、鄭光宏，以及林雪峰、張閔舜、律師蘇慶良共5人參選，選舉結果僅張秀華、鄭光宏順利當選；加上無黨籍當選加入國民黨的黃思婷，西區目前共3席藍營議員，可望獲提名連任。林雪峰、張閔舜、蘇慶良是否再投入選戰，成為觀察焦點。

國民黨執政選戰，由現任市長或市長候選人扮「母雞帶小雞」角色，帶議員參選人聯合造勢、合拍競選看板文宣，今年情勢不同。代表藍白陣營是民眾黨張啓楷，民眾黨東區已提名議員參選人林昱孜，在選戰策略布局，藍白如何在議員選戰協調合作，成為外界關注焦點。國民黨議員參選人是否願意與民眾黨張啓楷同框拍攝競選照，形成「藍白聯合作戰」，牽動選戰及選民接受度，考驗藍白合實際效應。