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藍白合後藍營啟動嘉市議員提名 張啓楷能否母雞帶小雞受矚目

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯上午公告東西區議員提名登記作業時程，6月3日、4日領表，6月8日至10日登記，這次三合一選戰首次藍白合作，提名整合受關注。圖／國民黨嘉市黨部提供
國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯上午公告東西區議員提名登記作業時程，6月3日、4日領表，6月8日至10日登記，這次三合一選戰首次藍白合作，提名整合受關注。圖／國民黨嘉市黨部提供

年底嘉義市長、市議員及里長三合一選舉升溫，市長選戰，藍白合共推民眾黨前立委張啓楷參選，市議員選舉，民進黨、民眾黨、台聯及小歐盟公布提名參選人，國民黨啟動議員提名作業，市黨部上午公告東西區議員提名登記作業時程，6月3日、4日領表，6月8日至10日登記，這次三合一選戰首次藍白合作，提名整合受關注。

2026九合一選舉

民眾黨張啓楷市長選戰，代表藍白合披掛上陣，國民黨議員選舉策略出現變化。本屆市議員選舉，國民黨在東、西區各提名5席參選。東區方面議員，應選10席議員，現任議員郭定緯、張敏琪、傅大偉、陳家平等4位，可望再獲提名連任；黨提名吊車尾落選的律師梁樹綸，目前擔任國民黨中央委員，捲土重來投入選戰，可望再獲提名東山再起。

西區部分議員選舉，應選13席，國民黨本屆提名現任議員張秀華、鄭光宏，以及林雪峰、張閔舜、律師蘇慶良共5人參選，選舉結果僅張秀華、鄭光宏順利當選；加上無黨籍當選加入國民黨的黃思婷，西區目前共3席藍營議員，可望獲提名連任。林雪峰、張閔舜、蘇慶良是否再投入選戰，成為觀察焦點。

國民黨執政選戰，由現任市長或市長候選人扮「母雞帶小雞」角色，帶議員參選人聯合造勢、合拍競選看板文宣，今年情勢不同。代表藍白陣營是民眾黨張啓楷，民眾黨東區已提名議員參選人林昱孜，在選戰策略布局，藍白如何在議員選戰協調合作，成為外界關注焦點。國民黨議員參選人是否願意與民眾黨張啓楷同框拍攝競選照，形成「藍白聯合作戰」，牽動選戰及選民接受度，考驗藍白合實際效應。

藍白合 民眾黨 2026九合一選舉 嘉義市選舉 張啓楷

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