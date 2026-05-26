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竹北市長戰升溫！民眾黨邱臣遠率隊拜票 遇車禍幫疏導交通

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市長多人搶，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今晨率領縣議員候選人游雅婷、市民代表候選人林瑞德於路口拜票，期間自強南路突發車輛擦撞事故，游雅婷第一時間協助交通疏導。圖／民眾黨新竹黨部提供
新竹縣竹北市長多人搶，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今晨率領縣議員候選人游雅婷、市民代表候選人林瑞德於路口拜票，期間自強南路突發車輛擦撞事故，游雅婷第一時間協助交通疏導。圖／民眾黨新竹黨部提供

新竹縣竹北市長多人搶，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今晨率領縣議員候選人游雅婷、市民代表候選人林瑞德於路口拜票，期間自強南路突發車輛擦撞事故，游雅婷第一時間協助交通疏導，避免車流回堵擴大，也讓不少通勤族與家長對團隊留下深刻印象。

2026九合一選舉

邱臣遠今早率領游雅婷、林瑞德前往竹北重要路口拜票，向通勤上班族、竹科工程師及接送孩子上學的家長揮手致意。拜票期間，自強南路一度發生車輛擦撞事故，造成後方車流壅塞，游雅婷隨即與團隊成員主動協助交通引導與分流，直到警方到場接手處理。

不少目睹過程的家長與通勤族，也當場向團隊反映交通壅塞、育兒負擔及教育資源等問題，希望未來市政能更貼近年輕家庭需求，還有熱情民眾送上咖啡替團隊加油打氣。

邱臣遠表示，竹北是高成長、高學歷、高生育率的科技城市，市民需要的不是口號，而是真正能解決交通、教育與育兒問題的團隊。他強調，民眾黨此次推出「強棒連線」，不只是選舉合作，更是城市治理團隊的展現，未來將持續深入地方，傾聽市民需求，提出具體可行的政策。

長期關注婦幼與教育議題的游雅婷表示，竹北人口快速成長，但教育與托育資源仍有不足，未來將持續推動多元教育、強化托育安全，同時關注交通安全環境，替年輕家庭發聲。

投入竹北市民代表選舉的林瑞德則以「準爸爸」角度切入，表示自己即將迎接新生命，更能理解雙薪家庭面對的壓力，未來將爭取增設公托與臨托中心，並推動YouBike站點擴增、單車友善路網及通學環境改善。

由於現任竹北市長鄭朝方是否連任仍未明朗，藍綠白多人磨刀霍霍，竹北市長選戰也被視為新竹縣2026最受矚目的選區之一。民進黨部分，鄭朝方是否轉戰縣長仍受關注；國民黨則有林啟賢、吳旭智、林禹佑及邱靖雅等人爭取，加上時代力量黨主席王婉諭也被外界點名參戰，使竹北市長選情持續升溫。

新竹縣竹北市長多人搶，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今晨率領縣議員候選人游雅婷、市民代表候選人林瑞德於路口拜票。圖／民眾黨新竹黨部提供
新竹縣竹北市長多人搶，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今晨率領縣議員候選人游雅婷、市民代表候選人林瑞德於路口拜票。圖／民眾黨新竹黨部提供

新竹縣竹北市長多人搶，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今晨率領縣議員候選人游雅婷、市民代表候選人林瑞德於路口拜票。圖／民眾黨新竹黨部提供
新竹縣竹北市長多人搶，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今晨率領縣議員候選人游雅婷、市民代表候選人林瑞德於路口拜票。圖／民眾黨新竹黨部提供

邱臣遠 竹北 民眾黨 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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