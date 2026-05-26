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屏市選戰 周佳琪力拚連任 梁育慈臨危受命

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東市長期由藍營執政，成為綠營在屏東縣的「艱困選區」，民進黨昨徵召縣議員梁育慈參選，將對上爭取連任的國民黨籍市長周佳琪，梁強調，「這是責任不是犧牲」。

2026九合一選舉

屏東市人口占全縣四分之一，現任市長周佳琪力拚連任，但民進黨黨內登記作業結束後，卻面臨無人登記參選市長窘境，民進黨屏東縣黨部昨舉行臨時執委會，通過徵召屏東縣議員梁育慈應戰。會後梁育慈與黨部、議會黨團及各界代表舉行記者會，展現團結。不過原已登記參選第一選區縣議員的梁改戰屏東市長，也擾動議員選情。

國民黨在此選區有七人登記，參選人擔心若提名爆額，整體席次恐下降，昨中午提名小組開會協調後未果，暫採開放提名，兩周後再議。

梁育慈說，她對家鄉懷抱深厚感情與使命感，民進黨在屏東市選舉向來艱難，她做出轉換跑道參選市長的決定卻一點也不難，因在家鄉即將脫胎換骨關鍵時刻，「這是責任，絕不是犧牲」。

她說，市公所不能只是被動承接成果，更應主動出擊，她推出「舊城要活化，挺青年回流」、「路平不馬虎，交通最安全」等五大施政主張，矢言打通深入巷弄的城市「微血管」，讓屏東市成為帶領屏東縣向前的領頭羊。

梁育慈二○二二年返鄉參選縣議員，拿下第一選區（屏東市）最高票。力拚連任的屏東市長周佳琪說，會保持平常心應戰，相信選民眼睛雪亮，會用理性睿智判斷，選出心中最優秀人選。

2026九合一選舉 梁育慈 屏東縣選舉 周佳琪

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