人物側寫／跑立院盯財政 張啓楷監督預算成招牌

張啓楷出戰嘉義市長，成年底大選第一個「藍白合」示範區，他並非典型政治人物，在媒體業長年以揭弊、監督政府預算聞名，參選主打經濟、交通與社福政策，更以同為媒體人出身台中市長盧秀燕轉型市長做學習模範，使下屆嘉市長選局呈現截然不同火花。

張啓楷老家在東石鄉，父親為基層戶政公務員，年幼常見民眾直接到家裡找父親服務，也有積善之家的體悟，形塑他「幫助別人」、「服務大眾」特質，私乎也奠定往後踏入媒體、轉行從政之路。

張啓楷畢業於嘉義高中、中興大學社會系、台大政治研究所碩士，曾任職多間電視台、報社等主流媒體，長期主跑立法院新聞，推出過監督政府總預算系列報導，揭露中央機關辦公空間分散、行政效率不彰，促成政府建中央聯合辦公大樓，主持政論節目時探討過大型焚化爐供過於求，引發行政院重視，停建新竹縣及苗栗縣焚化爐，此外，他出版「國庫潰堤」等著作，聚焦財政紀律與政府預算監督。

擁有媒體財政專業的亮眼招牌，張啓楷自曝，廿年前藍營前縣長涂德錡勸進他返鄉參選縣長，家人反對作罷；不過他後來仍投入政治公共事務，二○一○加入朱立倫參選新北市長團隊、二○二○年擔任彰化縣工策會總幹事，後來列入民眾黨不分區立委。

張啓楷憑藉橫跨媒體與政治的完整歷練，並以採訪時養成的財政預算專業、思維，和立委王美惠參政模式產生區隔，距離投票還剩半年，藍營地方陸戰組織若發動，加上他空戰網路協力發酵，不無可能掀起熱戰。