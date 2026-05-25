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何欣純、温世政大里合體 改善中投交通是共同政見

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（中左）、南投縣長參選人温世政（中右），今晚參加台中市議員張芬郁在台中市大里區舉辦的「温欣」問政說明會，兩人首次合體。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（中左）、南投縣長參選人温世政（中右），今晚參加台中市議員張芬郁在台中市大里區舉辦的「温欣」問政說明會，兩人首次合體。記者黃寅／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純、南投縣長參選人温世政，今晚參加台中市議員張芬郁在台中市大里區舉辦的「温欣」問政說明會。兩人首次合體，何欣純提出首要改善交通的政策，並點名中投銜接國三不必先下再上，應該直接可以接通，她上任後還會積極推動。温世政則希望台中市的人口可以外溢到南投，以及希望大家多到南投休閒。

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這場活動除了兩人相互拉抬選情，也替張芬有和大里區的市議員李天生、林德宇和數位里長輔選，現場坐滿了民眾。何欣純到達時，先到的温世政前往迎接，兩人再以大進場方式進場，受到民眾擁戴。

何欣純致詞說，南投和台中相鄰，幾乎是共同生活圈，台中市的大里、太平和霧峰有許多南投來的鄉親，兩地關係緊密，她和温世政未來可以合作，讓兩地的發展更好。

她說，除了交通，兩地產業可以鏈結，醫療資源也應該共享，但交通仍是最重要的部分，如果中投可以直接銜接國三，到台中和南投間可以更方便，不僅是一日生活圈，兩地的交通也更方便。

温世政說，南投的草屯是最熱鬧的鄉鎮，原因就是受到台中市人口的外溢，希望兩地未來更緊密，有更多人口可以到南投居住。另外，有好山好水，是最佳的休閒地點，歡迎台中民眾前往。本身是牙醫的他同時提到當選後會增加假牙補助，從4萬到6萬元，而且不是掉到剩兩齒就可以申請。

張芬郁說，他二人一位是政壇資深女力、一位是政治素人，兩人分別畢業於台中女中、台中一中，對南投台中共榮共好目標一致，也都是總統賴清德肯定推薦，是帶動中台灣發展的好人才。而温世政和她先生簡肇棟一樣棄醫從政，她心裡特別有感，也特別給予支持。

民進黨台中市長參選人何欣純（右三）、南投縣長參選人温世政（左三），今晚參加台中市議員張芬郁在台中市大里區舉辦的「温欣」問政說明會，兩人首次合體。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（右三）、南投縣長參選人温世政（左三），今晚參加台中市議員張芬郁在台中市大里區舉辦的「温欣」問政說明會，兩人首次合體。記者黃寅／攝影

2026九合一選舉 台中市選舉 南投縣選舉 何欣純 温世政

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