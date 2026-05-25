屏東議員第1選區屏市藍營7人登記 黨內憂過度提名衝擊選情

屏東縣議員第一選區（屏東市）國民黨有7人登記，在民進黨保守提名下、以及現任無黨籍實力不容小覷情況下，有現任議員認為，若7席全提過度提名，恐衝擊選情。今開協調會，歷時近2小時，會中僅決議先暫時開放提名二周後再研議。

國民黨屏東縣黨部今在黨部開協調會，針對縣議員第一選區屏東市提名協調，有7人登記，包括現任議員陳揚、黃明賢、蘇資婷，4人非現任縣議員登記則為，唐玉琴、任峻賢、方華雄與陳哲蕙。

屏東縣議員第一選區屏東市共12席，本屆為國民黨4席、民進黨3席、無黨籍5席，民進黨在下屆選舉原本提名6人，但因民進黨今徵召梁育慈選屏東市長，只剩5人參選，分別為李世斌、方一祥、李清聖、蔡侑庭、饒怡君，綠營保守提名有利綠營選情。

國民黨部分，第一選區7人登記，今天縣黨部舉行協調會，黨部主委蘇清泉、議長周典論等人出席，討論過程中，有議員認為，若7人全提，太多人參選影響席次變化，恐衝擊選情。

前縣議員唐玉琴說，民進黨減少一個席次參選，國民黨上次提名6人，2人落選，這次開放7人，對當選席次很不利，另外婦女保障名額，應該考量爭取，不能沒有策略。

對於全部開放參選，有議員提到，以往慣例是現任者優先，有參選人平時不參與黨事務，有違黨紀，卻要求黨要提名。也有人建議初選、全民調等，作為相關依據，減少提名數，否則在民進黨減席下，無黨籍實力又不容小覷情況下，會對國民黨更不力。

會中討論近兩個小時，無人願意退讓，暫時共識為開放提名，2周後再協調。有議員認為，初選制度整合才能發揮團隊戰力，若全部都提名，恐衝擊選情。