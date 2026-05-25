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挑戰山林前先請益！沈伯洋拜會蔡英文送「這禮」 兩人相揪爬山聊市政

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
沈伯洋今天在臉書發出去拜會蔡英文合照，笑稱是挑戰山林前請益，並強調市政規畫需具備國家級視野，而蔡也在貼文底下留言約沈下次一起爬山，交換更多政策的想法。圖／取自沈伯洋臉書
沈伯洋今天在臉書發出去拜會蔡英文合照，笑稱是挑戰山林前請益，並強調市政規畫需具備國家級視野，而蔡也在貼文底下留言約沈下次一起爬山，交換更多政策的想法。圖／取自沈伯洋臉書

前總統蔡英文先前與多位民進黨縣市首長參選人一起爬山，而民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受專訪也被問到是否會去拜會蔡，甚至一起去爬山，沈今在臉書發出去拜會蔡合照，笑稱是挑戰山林前請益，並強調市政規畫需具備國家級視野，而蔡英文也在貼文底下留言約沈下次一起爬山，交換更多政策的想法。

2026九合一選舉

沈伯洋表示，很多人習慣把市政與國政分開看，但他認為兩者絕對無法脫鉤，台北作為首都，從社會安全網的建構、產業轉型，到應對災害的城市韌性，每一個地方政策，都與國家戰略息息相關。

沈伯洋表示，與蔡英文拜會中交流許多政策推動的實務經驗，蔡也給了很多寶貴建議，讓他更加確信，規畫台北市政不僅要能解決市民的日常痛點，更要能扛起首都的責任，成為台灣各城市表率。

沈伯洋強調，未來台北市政，必須跳脫單點的治理框架，市政規畫需具備國家級視野，當台灣已經走向國際，台北更要準備好張開雙手，擁抱世界，成為一座真正為人設計的城市，不管是政策的規畫，還是爬山的體能，他都會繼續做好最扎實的準備。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔡英文 民進黨

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