桃園藍綠對決 張善政穩到難撼動？學者直言黃世杰「突破機會不大」

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「桃園市長張善政執政缺失少，綠挑戰者黃世杰要突破很難！」針對2026年桃園市長選情，學者曲兆祥與陳俐甫受訪時都指出，張善政的優勢仍相當明顯，黃世杰學經歷雖漂亮，但缺少知名度，且許多市政爭議並未發酵；在地綠營議員參選人項柏翰受訪時則說，會強調黃的聰明與溫暖的形象。

2026年桃園市長選戰，國民黨由現任市長張善政，對上民進黨的挑戰者，前立委與法務部次長黃世杰。目前兩人並未單獨做民調，但之前綠營有總統府副秘書長何志偉、立委王義川曾考慮參選桃園市長時做過民調，民進黨三人的民調多為19到20%，都大幅落後給張善政的59到61%。

張善政爭議較少

對此，文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時指出，黃世杰雖曾當過桃園沿海選區的立委與法務部次長，學經歷相當亮眼，在桃園市長人選尚未明朗時也有積極出席地方行程，但缺乏全國的知名度是其劣勢。

加上張善政過去4年執政並沒有太大爭議，而且還有一部分的政績獲得選民認同，又有執政的現任優勢，若沒有特別意外的話，張善政輕騎過關、當選的機會比較高。

真理人資系助理教授陳俐甫受訪時也說，張善政雖偶有出包，但最大的疏失（台積電離開龍潭）已經有改善，且許多議題並未發酵，因此他的優勢仍相當明顯；他也指出，民進黨此次並未預設桃園是可收復的選區（例如新北、嘉義市與宜蘭縣），黃參選是為了鞏固桃園基本盤，還有培養更年輕的世代。

黃很了解桃園需求

但民進黨桃園市議員參選人項柏翰受訪時認為，張善政是「不做不錯」，但長期以來卻缺少大型建設，僅有這一、兩年有推動教科書與營養午餐免費等補助，上次參選時曾宣示要將桃園打造成夏威夷、大矽谷與科技城的願景卻沒有明顯落實，而且張善政平時上下班根本不住在桃園，這樣恐難帶給桃園好的建設與前景。

「黃世杰聰明又溫暖，且瞭解桃園需求！」項柏翰舉例說，黃世杰在上次選舉時曾擔任候選人鄭運鵬的政策總幹事，曾與基層盤點1300多項法案，了解各局處面臨的困擾、法規限制與人民的需求；此外，黃的母親是特教班老師，因此他也有長期與特教生相處的經驗，未來會積極強調他聰明、溫暖的特質。

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