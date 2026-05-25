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台南市長選將出現第3人？38歲政治素人葉人文披戰袍 現身市府記者會

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南38歲的政治素人葉人文今身穿競選外套、低調現身市府記者會現場，意外引發討論。記者萬于甄／攝影
台南38歲的政治素人葉人文今身穿競選外套、低調現身市府記者會現場，意外引發討論。記者萬于甄／攝影

台南市政府今舉辦吉祥物行銷記者會，然而現場卻飄出選戰硝煙味，除受邀出席的民進黨市長參選人立委陳亭妃外，38歲的政治素人葉人文也身穿競選外套、低調現身會場，並透露有意角逐下屆台南市長，意外引發議論插曲。

2026九合一選舉

現年38歲的葉人文出身台南北區，大學時期曾擔任學生會長，過去深耕表演藝術界與街頭藝人領域，同時也關注環保科技與太陽能等產業議題，儘管在政壇屬於全新面孔，但葉人文近期「跑攤」動作頻頻，從北區親子悠遊館開幕、歸仁沙崙AI IMPACT大南方成果展，到西來庵揭牌儀式皆能見其蹤影，今天更「奇襲」市府行銷活動。

葉人文說，確實有意角逐下屆台南市長，將待中選會正式發布選舉公告並開放登記後，將正式前往登記參選，希望透過自身背景帶給台南不一樣的政治氣象。

台南市長選戰目前被視為民進黨陳亭妃與國民黨謝龍介的「兩強相爭」，如今「第3位參選人」的現身，是否為選戰注入新變數，備受地方政壇關注。

台南38歲的政治素人葉人文（紅圈處）今身穿競選外套、低調現身市府記者會現場，並透露有意角逐下屆台南市長，意外引發議論插曲。記者萬于甄／攝影
台南38歲的政治素人葉人文（紅圈處）今身穿競選外套、低調現身市府記者會現場，並透露有意角逐下屆台南市長，意外引發議論插曲。記者萬于甄／攝影

2026九合一選舉 台南市選舉 葉人文 陳亭妃 謝龍介

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