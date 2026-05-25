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影／國民黨籍屏東市長周佳琪爭取連任 「相信市民會選出最優秀人選」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨籍屏東市長周佳琪爭取連任。記者劉星君／攝影
國民黨籍屏東市長周佳琪爭取連任。記者劉星君／攝影

屏東縣33鄉鎮市，屏東市是縣治所在，也是人口數最多的鄉鎮市，長期被綠營視為「艱困選區」，民進黨今徵召縣議員梁育慈參選。藍營屏東市長周佳琪爭取連任，周佳琪說，她相信市民會選出最優秀的人選。

2026九合一選舉

屏東市長周佳琪參加國民黨的黨內登記參選屏東市長爭取連任，守住屏東市「藍天」。對於民進黨徵召縣議員梁育慈參選，周佳琪說，對任何參與公共物事務都給予尊重，大家對屏東市政發展關心。

梁育慈在2022年返鄉後第一次參選縣議員，就拿下第一選區（屏東市）最高票當選，是否造成「壓力」。周佳琪說，議員、市長選舉不同，一個是多席次，一個是單一席次，樂觀其成，相信選民的眼睛是明亮的，會用理性睿智判斷，選出心中最優秀人選。

周佳琪表示，她相信這三年來在市政推動市民都有感受到，一步一腳印，路平、燈亮、水溝通，生育津貼、敬老津貼，公園步道、遊具改善等，讓屏東市更好。

對於選戰步調，周佳琪表示，保持平常心，首要還是市政推動以民意為主，按照既定一步一腳印往前走，柔性訴求，規畫市政藍圖。

對於縣市合作部分，周佳琪說，屏東市在整個科學產業園區引進，中央、縣府投入很多資源，持續推動縣市合作，為市民爭取努力，打造屏東市成為大家可以逐夢地方，也相信縣市合作推動中，市民都很有感，像是校園周邊人行步道、永新公園建設等，都是一直努力爭取，也是縣市合作方案之一。

2026九合一選舉 屏東縣選舉 周佳琪 梁育慈

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