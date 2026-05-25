影／民進黨徵召縣議員梁育慈參選屏東市長 「這是責任不是犧牲！」

民進黨屏東縣執政29年，在屏東縣33鄉鎮市中，屏東市長期藍營執政，是民進黨在屏東縣「艱困選區」，現任市長國民黨籍周佳琪爭取連任。民進黨今正式宣布徵召縣議員梁育慈參選，梁育慈強調，「這是責任，絕不是犧牲」。

民進黨屏東縣黨部今25日舉行臨時執委會，通過徵召屏東縣議員梁育慈參選2026年屏東市長。會後梁育慈與黨部、議會黨團及各界代表舉行記者會，展現團結。

梁育慈說，她作為屏東市在地女兒，懷抱對家鄉最深厚感情以及使命感，正式接受民進黨徵召，民進黨在屏東市選舉向來艱難，做出轉換跑道參選市長的決定，卻一點也不難，這是她站在家鄉即將脫胎換骨關鍵時刻，須勇敢承擔責任，「這是責任，絕不是犧牲」。

梁育慈說，2022年她帶著國會與台北市議會十年歷練返鄉參選，她以第一選區最高票進入屏東縣議會。擔任議員三年多來，在議會為市民發聲、在地方為鄉親解決問題。

「屏東市正站在重大轉型的時刻，中央與縣府持續投入許多建設，市公所不能只是被動承接成果，更應主動出擊」，梁育慈說，打通深入巷弄城市「微血管」，讓屏東市成為帶領屏東縣向前領頭羊。

梁育慈金也提出「五帖藥方」，一、活化舊城、老市場與閒置空間，創造青年返鄉與在地就業機會；二、落實路平，改善交通規劃與學區通學環境；三、強化長輩照護、幼兒托育與公共空間使用；四、提升市容、公園、溝渠、場館與萬年溪畔品質；五、推動市公所數位轉型，提升行政效率與服務品質。

「屏東市，要做事；梁育慈，來做事！」民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，徵詢過程中各界一致推薦梁育慈是最強人選，加上賴清德總統鼓勵年輕世代勇於承擔，黨部執委會一致通過徵召案。

羅平道也為梁育慈披彩帶，代表民進黨團結齊心、全力支持。立委鍾佳濱今因為高鐵班次異常，記者會結束後才抵達，鍾佳濱說，梁育慈捨棄議員選市長，展現破釜沉舟決心，盼以行動力、執行力與創新思維，帶領屏東市創造新高峰。

今天徵召記者會來自屏東縣50名各界代表、還有黨內2026鄉鎮長、縣議員參選人等出席，梁育慈啟動參選屏東市長的起手式。

民進黨屏東縣黨部今正式宣布徵召縣議員梁育慈參選，梁育慈強調，「這是責任，絕不是犧牲」。記者劉星君／攝影

民進黨屏東縣黨部今正式宣布徵召縣議員梁育慈參選，梁育慈強調，「這是責任，絕不是犧牲」。記者劉星君／攝影