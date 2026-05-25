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締造台灣自治史十連霸紀錄 86歲嘉市副議長張榮藏拋不連任震撼彈

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
全國最長任期議員完美謝幕 ，張榮藏：留時間給自己、不推接班人。圖／翻攝張榮藏臉書
全國最長任期議員完美謝幕 ，張榮藏：留時間給自己、不推接班人。圖／翻攝張榮藏臉書

政壇無黨籍大老、現任嘉義市議會副議長張榮藏今天親口證實，下屆（第12屆）嘉義市議員選舉將不再競選連任，縱橫地方政壇近半世紀、寫下「十連霸」地方自治紀錄的他豁達表示，再做一屆就滿90歲了，希望「留時間給自己」。他也強調自己並未安排接班人，對於未來政局維持他一貫的超然態度「政治沒有是非，我不鼓勵也不反對任何人參選」。

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現年86歲的張榮藏，是目前台灣地方自治史上極罕見的政治傳奇。自嘉義市升格省轄市首屆市議會起，他歷任十屆議員，期間始終堅持「不買票、不包工程、不經商」的清白問政路線。

張榮藏說，「如果下屆再選，當選做完就90歲了啦！確實應該把時間留給自己 。目前全國現任議員中，我應該是統計下來任期最長、當過10屆的，這是一個非常圓滿的結局 」。

對於地方關心其身體狀況，張榮藏也大笑表示自己「身體非常好、胃口也很好」，純粹是希望在締造全國紀錄後完美謝幕。

龐大的死忠選票與基層實力是否會交棒給特定接班人？張榮藏明確表示「目前沒有打算，也沒有接班人」 對於未來的嘉義政壇選戰，他展現無黨籍大老的智慧與超然風骨，淡然表示「政治這個東西是沒有是非的，所以我也不會去鼓勵誰、更不會去反對人家參選。身體健康、高高興興最重要」

張榮藏的政治生涯與嘉義「民主聖地」的發展脈絡緊密相連。他曾是民進黨創黨黨員，後深感嘉義政治文化具備「服務導向、弱化派系」的特殊生態，遂長期以無黨籍身分耕耘基層，累計為地方爭取基層建設與公共工程經費近千億元 。上屆他更在未投入任何競選經費的情況下，以85歲最高齡之姿奪下副議長寶座，震驚政壇 。

這段傳奇經歷也引起學術界高度關注。國立空中大學公共行政學系教授、前青輔會主委李永騰便完成「台灣地方自治史的傳奇：張榮藏」論文，並刊登於「中國地方自治期刊」。李永騰在論文中指出，張榮藏以「民眾至上、服務第一」的品牌形象屹立不搖40多年，在朝野對峙之際更成為各方接受的最大公約數，其故事不僅是個人成功的案例，更是台灣深化民主治理、無黨籍政治人物建立穩固信任的典範教科書。

東區議員原有10席，包括國民黨議員傅大偉、張敏琪、陳家平、郭定緯，民進黨議員黃露慧、黃盈智、顏翎熹等人尋求連任。因無黨籍李奕德病逝、戴寧因案解職，加上張榮藏宣布引退，等於頓時釋出3席的參選空間。

地方分析，目前除前議員郭文居、民進黨籍凌子楚磨刀霍霍準備捲土重來外，新秀更是百家爭鳴，包括國民黨籍律師梁樹綸、政治素人洪斐昭、民眾黨林昱孜、台聯黨何苡睿、網紅柯莉絲汀，以及小民參政歐巴桑聯盟陳玥妗等人均積極開拓票源。在傳統派系弱化的嘉義市，選民自主性極高，張榮藏的隱退無疑將讓這場東區大混戰更加激化。

2026九合一選舉 嘉義市選舉 無黨籍

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