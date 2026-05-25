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沈伯洋轟北士科用電 蔣萬安舉黃仁勳1句話反擊：根本在國家能源政策

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午出席半導體產業發源地念牌啟用記者會。引用自UDN直播
蔣萬安今天下午出席半導體產業發源地念牌啟用記者會。引用自UDN直播

民進黨北市長參選人沈伯洋質疑市長蔣萬安北士科基礎用電都沒解決，被藍委挖出過去反核立場，沈伯洋昨再稱，能源政策跟變電所是兩回事。蔣萬安今被問及此事，蔣說，去年這個時候，黃仁勳公開表示「台灣絕對要投資核能」，民眾期待的是，國家走在正確的能源政策道路上面，才能夠大力發展AI。

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沈伯洋日前質疑北市長蔣萬安市政願景，連最基礎電都沒解決，台北要如何躋身全球十大AI城市？蔣萬安今天下午出席半導體產業發源地念牌啟用記者會，蔣也再度被問及北士科用電問題，媒體問蔣，沈伯洋稱能源政策跟變電所是兩回事，甚至比喻「難道沒有接水管，就要怪反對水力發電嗎？」現也被質疑立場轉彎？

蔣萬安說，北士科用電的部分，台電目前有在規畫新的變電所，台北市政府也持續跟台電保持溝通，但根本的問題在於國家整體的能源政策。去年這個時候，黃仁勳也公開表示，台灣絕對要投資核能，而且任何形式的能源都不應該被社會汙名化。 所以民眾期待的是國家走在正確的能源政策道路上面，才能夠大力發展AI。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 黃仁勳 北士科

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