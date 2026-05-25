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民進黨桃市黨部主委鄭文燦人馬回鍋？張火爐回應了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨昨進行地方黨部主委改選，桃園市黨部主委由曾任2屆主委的張火爐回鍋執掌兵符。圖／取自張火爐臉書
民進黨昨進行地方黨部主委改選，桃園市黨部主委由曾任2屆主委的張火爐回鍋執掌兵符。圖／取自張火爐臉書

民進黨昨進行地方黨部主委改選，桃園市黨部主委由曾任2屆主委的張火爐以2868票，擊敗前立委湯蕙禎的1383票，回鍋執掌兵符。國民黨桃園市議員詹江村分析，張火爐是前桃園市長鄭文燦人馬，湯蕙禎則是總統賴清德指派，投票結果顯示綠營桃園隊回歸鄭文燦手中。對此，張火爐回應強調自己沒有派系；民進黨桃園市議會黨團總召許家睿也說，黨職選舉一向自由競爭，詹以國民黨的宮廷文化來臆測實屬無稽之談。

2026九合一選舉

張火爐過去曾任2屆主委，2022年交棒給女兒張丞儀，2024年再由黃傅淑香接棒。現任主委黃傅淑香本次無意爭取連任，張火爐捲土重來，與湯蕙禎展開競爭，最後以2868票擊敗湯蕙禎的1383票。

「恭喜鄭文燦，賴清德大敗。」詹江村今在臉書發文表示，分析民進黨桃園市黨部主委選舉結果，民進黨桃園隊還是回歸掌握在鄭文燦手裡。

詹江村稱，賴清德徵召黃世杰競選桃園市長後，沒想到黃世杰的起手式，是跟鄭文燦餐敘、大合照，讓賴清德超級炸毛；他也稱自己上個月公開黃世杰讓鄭文燦站C位的照片後，48小時內賴清德就親自前來桃園督軍，成立輔選小組，企圖擺脫鄭文燦對桃園的控制。

詹江村說，這次民進黨改選主委，鄭文燦推出張火爐，賴清德則推湯蕙禎與之對抗，甚至親自督軍輔選，例如在重大場合刻意只介紹湯蕙禎，但投票結果鄭文燦派系的張火爐狂贏1485票，徹底擊敗賴清德的勢力。

對此，張火爐回應，他不以為然，因為他沒有派系，「個人怎麼發表是他的自由，我不予回應，詹江村把國民黨管好就好，不用管到民進黨的事情，「那樣的評論並不對。」

桃園市議會民進黨黨團總召許家睿說，民進黨的黨職選舉一向都是自由競爭，透過民主程序選出，詹江村可能不是很了解民進黨內生態，用國民黨習慣的醬缸政治、宮廷文化來臆測，實屬無稽之談。

2026九合一選舉 鄭文燦 民進黨 詹江村

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