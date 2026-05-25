台南藍營批賴清德欽點失利 林志展：將成賴總統最強助力

民進黨台南市黨部主委改選被外界視為「賴系內戰」，最終由南市副議長林志展以38票差距，險勝被認為獲賴清德總統力挺的立委郭國文，此結果曝光後引發外界解讀，認為賴清德過去在台南政治領導威信出現鬆動。南市議會國民黨團發言人蔡育輝今直言，台南作為賴清德的「本命區」，近期無論地方事務或黨內選舉，都顯得力不從心，威信正面臨嚴重挑戰。

不過，當選新任主委的林志展今受訪時強調，自己始終是賴清德總統的堅定支持者，一個團結且運作順暢的台南市黨部，對總統而言絕對是正面加分，也有助於鞏固賴在「本命區」的政治基礎。

蔡育輝批評，賴清德口口聲聲強調民主，卻在地方政治上頻頻力挺特定人選，試圖干預黨內機制，從台南市長黨內初選到此次市黨部主委選舉，都未能獲得壓倒性支持，不僅引發基層反彈，也反映民心逐漸流失。

他進一步指出，基層黨員早已對「欽定式政治」感到厭倦，若賴清德持續無法展現公平競爭風範，其在台南的政治基礎恐將持續「漏氣」，因此，呼籲賴總統應回歸民主本質，尊重基層聲音，避免讓「本命區」內部對立進一步升高。

面對外界關注此次選舉是否造成黨內裂痕，林志展說，民進黨向來有「競爭後團結」的傳統，自己當選後，不但不會削弱賴清德在台南的威信，反而會成為黨內整合的重要力量，未來將以派系整合、人事公正及積極備戰2026九合一選舉作為首要工作。

林志展強調，市黨部核心價值在於「落實共治」，讓所有支持民進黨的黨員都能對黨部產生信任，因此在人事布局上，將秉持公開、透明、公正原則，建立讓各方信服的制度；黨部將儘速啟動輔選與協調機制，包括規畫參選人與市長參選人合體拍攝形象照及文宣活動，盼能達成「市長勝選、議員全壘打、里長大獲全勝」的目標。