快訊

直擊！黃仁勳再訪王記府城肉粽 親民簽名合照、再送店家大紅包

快對獎！統一發票千萬獎號出爐「19531471」

大砍員工福利？台積電霸氣回應：今年員工分紅增幅仍優於去年

聽新聞
0:00 / 0:00

台南藍營批賴清德欽點失利 林志展：將成賴總統最強助力

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市議會國民黨團發言人蔡育輝今直言，台南作為賴清德的「本命區」，近期無論地方事務或黨內選舉，都顯得力不從心，威信正面臨嚴重挑戰，呼籲賴總統應回歸民主本質，尊重基層聲音。圖／蔡育輝服務處提供
南市議會國民黨團發言人蔡育輝今直言，台南作為賴清德的「本命區」，近期無論地方事務或黨內選舉，都顯得力不從心，威信正面臨嚴重挑戰，呼籲賴總統應回歸民主本質，尊重基層聲音。圖／蔡育輝服務處提供

民進黨台南市黨部主委改選被外界視為「賴系內戰」，最終由南市副議長林志展以38票差距，險勝被認為獲賴清德總統力挺的立委郭國文，此結果曝光後引發外界解讀，認為賴清德過去在台南政治領導威信出現鬆動。南市議會國民黨團發言人蔡育輝今直言，台南作為賴清德的「本命區」，近期無論地方事務或黨內選舉，都顯得力不從心，威信正面臨嚴重挑戰。

2026九合一選舉

不過，當選新任主委的林志展今受訪時強調，自己始終是賴清德總統的堅定支持者，一個團結且運作順暢的台南市黨部，對總統而言絕對是正面加分，也有助於鞏固賴在「本命區」的政治基礎。

蔡育輝批評，賴清德口口聲聲強調民主，卻在地方政治上頻頻力挺特定人選，試圖干預黨內機制，從台南市長黨內初選到此次市黨部主委選舉，都未能獲得壓倒性支持，不僅引發基層反彈，也反映民心逐漸流失。

他進一步指出，基層黨員早已對「欽定式政治」感到厭倦，若賴清德持續無法展現公平競爭風範，其在台南的政治基礎恐將持續「漏氣」，因此，呼籲賴總統應回歸民主本質，尊重基層聲音，避免讓「本命區」內部對立進一步升高。

面對外界關注此次選舉是否造成黨內裂痕，林志展說，民進黨向來有「競爭後團結」的傳統，自己當選後，不但不會削弱賴清德在台南的威信，反而會成為黨內整合的重要力量，未來將以派系整合、人事公正及積極備戰2026九合一選舉作為首要工作。

林志展強調，市黨部核心價值在於「落實共治」，讓所有支持民進黨的黨員都能對黨部產生信任，因此在人事布局上，將秉持公開、透明、公正原則，建立讓各方信服的制度；黨部將儘速啟動輔選與協調機制，包括規畫參選人與市長參選人合體拍攝形象照及文宣活動，盼能達成「市長勝選、議員全壘打、里長大獲全勝」的目標。

民進黨台南市黨部主委改選被外界視為「賴系內戰」，最終由南市副議長林志展以38票差距險勝，也被外界解讀，賴清德總統在台南政治領導威信恐出現鬆動，對此，林志展強調，自己當選不會影響賴總統在台南的威信，反而將成為黨內團結的最強助力。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市黨部主委改選被外界視為「賴系內戰」，最終由南市副議長林志展以38票差距險勝，也被外界解讀，賴清德總統在台南政治領導威信恐出現鬆動，對此，林志展強調，自己當選不會影響賴總統在台南的威信，反而將成為黨內團結的最強助力。記者萬于甄／攝影

2026九合一選舉 林志展 賴清德 民進黨 台南市選舉

延伸閱讀

【即時短評】賴清德兩度黨內競爭翻船 「德意志」台南威信一大打擊

民進黨縣市黨部主委改選揭曉 台南「賴系內戰」現任郭國文不敵林志展

民進黨22縣市黨部新任主委一次看 2026大選基層輔選戰力就位

民進黨黨職24日改選 吳沛憶與黃捷接班主委、南市受矚

相關新聞

台南藍營批賴清德欽點失利 林志展：將成賴總統最強助力

民進黨台南市黨部主委改選被外界視為「賴系內戰」，最終由南市副議長林志展以38票差距，險勝被認為獲賴清德總統力挺的立委郭國文，此結果曝光後引發外界解讀，認為賴清德過去在台南政治領導威信出現鬆動。南市議會國民黨團發言人蔡育輝今直言，台南作為賴清德的「本命區」，近期無論地方事務或黨內選舉，都顯得力不從心，威信正面臨嚴重挑戰。

有執政優勢卻陷苦戰？嘉義市藍白合揭地方選舉現實

嘉義市長選戰原被視為藍白整合的指標戰場，但從目前態勢觀察，這場選舉不僅未呈現「1+1大於2」的加乘效果，反而暴露整合機制與地方政治間的現實落差，也敲響了政黨布局接班的警鐘！

蘇巧慧社群拚創意 一句話介紹民進黨新北隊

2026選戰愈來愈激烈，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台發布「一句話認識新北隊」企劃，致敬日本大選時電視台針對當選者製作「創意標題」傳統，蘇以「和先生認識的原因是被他的球K到」介紹自己，分享自己與先生龍男的緣分，兩人當初相識的契機，是因在球場上被先生投的球「K到」，意外砸出一段牽手至今的緣分。

黃國昌挺柯志恩 陳其邁暗批柯的財劃法及軍購主張

民眾黨主席黃國昌昨在高雄以行動支持國民黨柯志恩選市長，並提及民進黨賴瑞隆若當市長會讓陳其邁的市政成果化為烏有。對此說法，市長陳其邁表示，候選人過去的問政表現會受到檢驗，高雄的統籌分配款北台北少198億，影響高雄傳統產業轉型。

國民黨內民調結束...中市議員羅永珍交棒兒子 陳清崧：全力以赴

台中市第5選區（潭子、大雅、神岡）的國民黨資深議員羅永珍交棒給兒子陳清崧，母子早已共同展開地方拜票，也與國民黨台中市長參選人江啟臣合拍形象照；國民黨內部電話民調上周結束，陳清崧排名第6將獲提名，正式接棒母親服務志向，他今天說，自己一定會全力以赴。

【快問快答】宜蘭縣打拚30年 林國漳從律師轉投政界是因為「他」

從律師到2026年宜蘭縣長參選人，林國漳原本無意參選，經總統賴清德勸進1年才點頭，現在積極發表政見，他認為自己的優勢在於在地打拚30年，是個理性不失感性的人！最崇拜的政治人物是同樣出生於宜蘭縣也是律師的林義雄！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。