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蘇巧慧社群拚創意 一句話介紹民進黨新北隊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台發布「一句話認識新北隊」企劃，介紹所有新北隊成員。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台發布「一句話認識新北隊」企劃，介紹所有新北隊成員。記者葉德正／攝影

2026選戰愈來愈激烈，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台發布「一句話認識新北隊」企劃，致敬日本大選時電視台針對當選者製作「創意標題」傳統，蘇以「和先生認識的原因是被他的球K到」介紹自己，分享自己與先生龍男的緣分，兩人當初相識的契機，是因在球場上被先生投的球「K到」，意外砸出一段牽手至今的緣分。

2026九合一選舉

蘇巧慧串聯民進黨36位新北市議員參選人，邀請每位成員用簡短「一句話」創意自我介紹。蘇巧慧表示，新北隊每一位成員都很有創意，私底下更有許多人擁有「吃貨魂」，像是議員張錦豪就自稱是「冰淇淋殺手」，卓冠廷則因為太愛吃西瓜，被長輩親切笑稱為「西瓜太郎」，議員候選人羅文崇更是滷肉飯狂熱者，誓言要吃遍新北所有好吃的滷肉飯。

團隊裡的口味也相當有個性，議員張嘉玲就透露自己是堅定的「香菜派」，議員候選人高乃芸則說自己手搖飲一定要喝「全糖」，展現出極具生活感的一面。

除飲食習慣，議員蘇錦雄 Paylang．Caya會在議會質詢結束後，立刻到海邊mitafokod（撒網），新人陳俊諺則因為體格壯碩，曾被賴清德總統欽點為「板橋隊投手」，陳韋任更因為開車技術一流，獲得「藤原拓韋」的稱號。

團隊中還藏有許多學識與才藝達人，例如議員顏蔚慈與廖宜琨都是資深的日本歷史迷，曾任英文老師的李倩萍則說自己「以前拿筆改英文，現在拿筆改預算」，李宇翔更自爆以前不僅留過長髮，還曾是熱血的搖滾樂手，張維倩則是「被政治耽誤的甜點烘焙師」，而身材嬌小的新人吳奕萱則自封為「海拔最低候選人」。

蘇巧慧說，這次團隊特別挑戰用一句話，邀請市民朋友看見新北隊最真實的日常面貌，未來她不只會與新北隊員們持續推出更多面向、照顧市民的具體政見，也會繼續帶著這份熱情與創意，在基層團結打拚，一起為新北市帶來截然不同的新氣象。

蘇巧慧 新北 民進黨 2026九合一選舉 新北市選舉

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