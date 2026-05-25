黃國昌挺柯志恩 陳其邁暗批柯的財劃法及軍購主張

民眾黨主席黃國昌昨在高雄以行動支持國民黨柯志恩選市長，並提及民進黨賴瑞隆若當市長會讓陳其邁的市政成果化為烏有。對此說法，市長陳其邁表示，候選人過去的問政表現會受到檢驗，高雄的統籌分配款北台北少198億，影響高雄傳統產業轉型。

黃國昌昨在左營果貿社區受訪表示，如讓新潮流賴瑞隆重新入主高雄市政府，過去新潮流陳菊市府掏空高雄的事情絕對會重新上演，目前陳其邁市長所累積的市政成果化為烏有，接下來會用非常具體的行動支持柯志恩。

針對黃國昌說法，陳其邁回應，他認為市政是一棒接著一棒，候選人不僅過去的問政表現必須受到檢驗，對於未來城市發展也必須提出非常清晰的藍圖，讓市民檢驗。

陳其邁指出，高雄這幾年努力進行產業轉型、經濟發展，希望能夠脫胎換骨，所以不僅關係到高雄未來像我們的傳統產業轉型，甚至是財政的改善，譬如說財政收支劃分法的修法，對高雄影響非常重大。

陳其邁說，台北跟高雄人口相當，但高雄土地面積是台北市的11 倍之多，統籌分配款卻少了198億元，影響高雄未來整個城市轉型力道，也影響到高雄的傳統產業轉型。

陳其邁強調，有關數位轉型、淨零轉型，以及擴大傳統產業的競爭力，譬如說怎麼利用軍工產業來讓高雄的傳產，尤其在航太等等有更多的機會，這些都是所有市長候選人必須向市民說明清楚。