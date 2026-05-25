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國民黨內民調結束...中市議員羅永珍交棒兒子 陳清崧：全力以赴

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市第五選區（潭子、大雅、神岡），資深議員羅永珍交棒給兒子陳清崧，母子早已展開地方拜票，也與國民黨台中市長參選人江啟臣合拍形象照。圖／取自陳清崧臉書
台中市第五選區（潭子、大雅、神岡），資深議員羅永珍交棒給兒子陳清崧，母子早已展開地方拜票，也與國民黨台中市長參選人江啟臣合拍形象照。圖／取自陳清崧臉書

台中市第5選區（潭子、大雅、神岡）的國民黨資深議員羅永珍交棒給兒子陳清崧，母子早已共同展開地方拜票，也與國民黨台中市長參選人江啟臣合拍形象照；國民黨內部電話民調上周結束，陳清崧排名第6將獲提名，正式接棒母親服務志向，他今天說，自己一定會全力以赴。

2026九合一選舉

台中市第5選區市議員選舉，國民黨原提名現任議員賴朝國、吳呈賢、羅永珍3人，羅永珍有意交棒給兒子陳清崧，據指出，國民黨擔心陳清崧能否完成母親的交棒，上周辦電話民調，將該選區有意參選的8人都納入民調名單，民調結束陳清崧列第6，將領表獲國民黨提名參選。

陳清崧表示，民調因市黨部要求，結果供內部參考使用，有保密協定，民調名單包括現任國民黨議員賴朝國、吳呈賢、民進黨蕭隆澤、周永鴻及無黨籍徐瑄灃，新人陳映辰及林鈺梅都納入。

陳清崧參選決心曾一度引起地方質疑，傳言羅永珍會繼續選，陳清崧多次澄清說，謠言止於智者，他堅定向前，感謝江啟臣副院長和他母親羅永珍唯一力挺。

陳清崧表示，母親是他最大靠山，自己也更需努力，他作為新人，起步與曝光度還需要再加把勁；面對外界的耳語、甚至是不看好，他絕對不會氣餒，反而會把它當作打斷手骨顛倒勇的動力！

民調 國民黨 江啟臣 2026九合一選舉 台中市選舉

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