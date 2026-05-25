沈伯洋貸款選北市長 游淑慧酸：「美中通吃的人」會差200萬?

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋日前透露自己為選舉向銀行貸款200萬元，存款一度僅剩18萬。國民黨北市議員游淑慧酸「美中通吃的人，會差200萬？」

游淑慧說，其實借200萬選不了台北市長，只夠繳給中選會。但用來哭窮募款、拋磚引玉，沈柏洋不是第一個用、也不是最後一個，沒什麼好罵、也沒啥好信。

甚至游淑慧再引同黨的陳柏惟曾在4月開直播時公開形容沈柏洋的話，陳柏惟曾說「他右手可以跟CIA合作，他左手可以透過家族賺中國錢，選台北市長算大材小用了。台北市不就最喜歡這種多元包容、然後可以兩面手法、美中通吃的嗎？啊不是沈伯洋還有誰？」游淑慧說，「政治可以演，但不要演過頭。」