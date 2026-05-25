新北選戰拚人氣 李四川 蘇巧慧 跑場巧妙錯開

新港奉天宮開台媽祖全國聯誼總會昨晚在板橋辦成立大會，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧尬場拚人氣，巧妙錯開到場時間沒同台，卯足全勁博感情搶宗教票。

李四川昨晚六時四十分許抵達，不少支持者簇擁、要求合照，高喊「凍蒜」。李致詞表示，從小在討海家庭長大，自幼信仰媽祖，台北大巨蛋啟用前，曾向奉天宮媽祖祈求一切平安順利。

李四川離開不久，蘇巧慧晚間七時五分到場，停留近四十分鐘，蘇被支持者包圍展現人氣。蘇說，她為民服務不分黨派，民意代表就是要用最快速度改善民眾生活。

昨是浴佛節，新北市長侯友宜偕李四川等人前往土城承天禪寺、慈法禪寺參香浴佛。

李四川昨午趕赴土城宜蘭同鄉會餐會，談起宜蘭淵源，他說，父親早年在南方澳討海，母親生下他時，因父親人在外地，名字是透過電報確認。與許多北漂打拚者一樣，把新北當第二個家，若能選上市長，將貢獻四十年公務經驗，把新北顧好。

蘇巧慧昨早到三重區關心黨職改選投票，她說「我和對手彼此都在向市民證明，我們都會是下一棒最好人選」，走遍新北二十九區多趟，提出多面向政見，從六大福利政見、青年政策、家庭照顧政策，涵蓋觀光、產業，就是要告訴市民「蘇巧慧準備好了」。