新北選戰拚人氣 李四川 蘇巧慧 跑場巧妙錯開

聯合報／ 記者林昭彰張策／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨晚在板橋出席新港奉天宮開台媽祖全國聯誼總會成立大會，進場時與支持者握手致意。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨晚在板橋出席新港奉天宮開台媽祖全國聯誼總會成立大會，進場時與支持者握手致意。記者張策／攝影

新港奉天宮開台媽祖全國聯誼總會昨晚在板橋辦成立大會，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧尬場拚人氣，巧妙錯開到場時間沒同台，卯足全勁博感情搶宗教票。

2026九合一選舉

李四川昨晚六時四十分許抵達，不少支持者簇擁、要求合照，高喊「凍蒜」。李致詞表示，從小在討海家庭長大，自幼信仰媽祖，台北大巨蛋啟用前，曾向奉天宮媽祖祈求一切平安順利。

李四川離開不久，蘇巧慧晚間七時五分到場，停留近四十分鐘，蘇被支持者包圍展現人氣。蘇說，她為民服務不分黨派，民意代表就是要用最快速度改善民眾生活。

昨是浴佛節，新北市長侯友宜偕李四川等人前往土城承天禪寺、慈法禪寺參香浴佛。

李四川昨午趕赴土城宜蘭同鄉會餐會，談起宜蘭淵源，他說，父親早年在南方澳討海，母親生下他時，因父親人在外地，名字是透過電報確認。與許多北漂打拚者一樣，把新北當第二個家，若能選上市長，將貢獻四十年公務經驗，把新北顧好。

蘇巧慧昨早到三重區關心黨職改選投票，她說「我和對手彼此都在向市民證明，我們都會是下一棒最好人選」，走遍新北二十九區多趟，提出多面向政見，從六大福利政見、青年政策、家庭照顧政策，涵蓋觀光、產業，就是要告訴市民「蘇巧慧準備好了」。

國民黨新北市長參選人李四川（左三）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚在板橋出席新港奉天宮開台媽祖全國聯誼總會成立大會，進場時與支持者握手致意。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左三）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚在板橋出席新港奉天宮開台媽祖全國聯誼總會成立大會，進場時與支持者握手致意。記者張策／攝影

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