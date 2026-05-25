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星期評論／選戰攻防牽連家人 沒有贏家

聯合報／ 本報記者張策

二○二六新北市長選戰升溫，藍綠攻防從福利政見、交通建設，一路延燒到參選人親友。從國民黨參選人李四川胞弟涉入環保業爭議，到民進黨參選人蘇巧慧胞妹承接設計標案遭質疑，雙方陣營你來我往，出現「川伯弟vs.巧慧妹」政治圖卡與口水戰。

2026九合一選舉

選舉不可能只有溫良恭儉讓，民主政治裡，參選人背景、人脈、家族關係，本就可能涉及公共利益，自然可以被檢驗，也應該監督。若真有涉及不法、利益輸送、濫用政治影響力，甚至牽涉公共資源分配，社會當然有權追問，參選人有義務說清楚。

問題在當「家人牌」逐漸從公共利益檢驗，變成情緒動員、人格羞辱甚至互揭瘡疤，選民感受到的往往不再是監督，而是厭煩。

這是近年台灣選舉很明顯的現象。當選戰進入高張力階段，許多陣營會認為，攻擊家人是最快、最有爆點，也最容易引發媒體聲量方式。家人容易成為突破口，但這類操作風險也高，一旦社會認為打過頭了，輿論的同情與反作用力，將形成政治上的迴力鏢。

尤其，新北不是一個只看藍綠基本盤的城市。中間選民、年輕世代、都會族群對政治口水耐受度愈來愈低。許多人關心的是淡江大橋通車後交通是否改善、托育與長照資源是否到位，而不是參選人的兄弟姊妹又被翻出什麼舊帳，更現實的是，「家人戰」很少有真正贏家。

當一方開始攻擊家人，另一方也會伺機反擊，整場選戰將從政策辯論，變成比誰家問題更多、黑歷史更長。今日你攻擊我弟弟，明天我打你妹妹，後天再翻父執輩歷史，該討論的市政願景被擠到邊緣，對參選人未必有利。

畢竟，多數選民期待市長參選人提出「未來的新北長什麼樣子」，而不是每天忙著處理家族攻防。當雙方支持度接近，左右勝負的往往不是基本盤，是還在觀望的中間選民。一旦選戰失焦、變得難看，厭惡感可能反映在投票意願上。

選戰交鋒難免有攻勢，監督應建立在事實與專業之上，而不是標籤與想像，否則當「家人牌」愈打愈凶，最後被反噬的可能不是對手，而是自己。

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧 新北市選舉

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