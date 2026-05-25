人物側寫／ 吳宗憲 昔日檢察官化身宜蘭藍白最強母雞

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昔日擔任檢察官時，素有「貪官剋星」稱號，喜好打抱不平，去年他到各地力挺深陷大罷免的黨籍立委，今年投入縣長選戰，這些藍委反過來助陣，他通過地方首見的兩次全民調關卡，化身宜蘭藍白「最強母雞」，開啟這場不同於以往選戰。

五十四歲吳宗憲擁有法律、會計、工業工程三個碩士學位，司法官出身加上常砲打中央，給人正義凜然形象，但愛家的他有柔軟一面，常笑說自己是家裡地位最低的，老是被兒子抱怨搞不清楚奧特曼超人裡的人物，現在有了出生不久的小女兒，又要「值夜班」當奶爸。

他前年任不分區立委，認養宜蘭並成立服務處，陪縣長林姿妙前往中央爭取建設時，感受這位扶育四個孩子長大的母親，待民如子之心，服務幾個月後，坊間傳出他備戰選縣長，吳宗憲也直率說「球來就打」，沒有忸怩作態。

吳宗憲有強大空戰，為補足陸戰，他花很多時間整合地方派系，各界疑問累積了多少陸戰能力？日前首場「團結宜蘭走新路」懇託晚會是他人生第一場千人造勢，不免焦慮頻問幕僚「有沒有人來啊」。

結果晚會滿場人潮，他卯足全力陳述心中理想政治，以「我從政的夢想很簡單，就是讓下一代過得比我們更好」結尾，感動全場，連一旁的台北市長蔣萬安都讚嘆。

吳宗憲很清楚與林姿妙為民之心相同，但風格天差地遠，林有強大親和力，是溫暖堅毅的母親，他的形象卻是站在前線「擋子彈」，代表司法與社會正義。

如今府院黨全力進逼，他也不畏懼，他還誓言當選就職活動要掛兩大布條，寫上台六十二線延伸宜蘭、鐵路高架化，要中央兌現給縣民的承諾。