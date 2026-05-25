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百里侯爭霸／壯大宜蘭 吳宗憲：做大事走新路 下一代過更好

聯合報／ 記者林佳彣戴永華／專訪
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲說，他從政的夢想就是禮運大同篇陳述的「老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養」。記者杜建重／攝影
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲說，他從政的夢想就是禮運大同篇陳述的「老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養」。記者杜建重／攝影

賴清德總統誓言奪回宜蘭，國民黨縣長參選人吳宗憲接受本報專訪表示，兩次全民調都是宜蘭人要他當縣長，他從政夢想是下一代過得更好，要做大事（市）走新路。不在乎對手有總統級輔選，但擔心行政院部會藉會勘之名，行輔選之實，是對國家制度「海嘯級摧毀」。

2026九合一選舉

府院黨全力拉抬民進黨參選人林國漳，吳宗憲肩負守住藍營縣市重責，他直言，行政院長卓榮泰曾提「宜蘭鐵三角」是陳金德、林國漳跟陳俊宇，不就代表府院黨都是林國漳顧問的靠山嗎？

吳宗憲說，以宜蘭鐵路高架化的地方配合款卅三億元補助沒下文為例，綠營民代竟稱林國漳可幫忙協調，林憑什麼以「顧問」身分去協調爭取預算？就像縣府顧問可以去「協調」洽談經費？有權邀局處長開會討論嗎？民進黨為選舉，環境部與教育部等首長下鄉與林國漳同場，把建設說成林國漳爭取的，讓整個行政體系崩壞。

吳宗憲談到參選初衷坦言，剛開始沒有想到選舉，心存善念、全力去做，「球來就打」是他做事態度；用新思維解決地方老問題，讓民眾驚嘆「過去沒有不分區立委這麼認真做的啦」，在支持者鼓勵下，促使他認真思考參選。

自從參選以來，一再被說「空降」，吳宗憲說，二月通過黨內初選與五月藍白民調出線，兩次都是宜蘭人全民調希望他來擔任縣長，且自己認養宜蘭進入第三年，如果他先前沒有投入服務，臨到選舉才「徵召」他參選，才叫空降。

吳宗憲喊出「做大事（市）、人留下、宜蘭走新路」，宜蘭不是誰的後花園或衛星城市，宜蘭要與北北基桃站同一陣線，跨縣市互助做大事。

吳宗憲提出「人留下」的三層次，第一把年輕人留在家鄉工作，陪伴爸媽；第二在符合法規下，吸引陸客、歐美、日本等外國觀光團到宜蘭，留宿一晚；第三吸引全國外國人才到宜蘭工作，海納百川，一起壯大宜蘭。

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