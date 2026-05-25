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黨職改選 台南賴系內鬥 郭國文滑鐵盧

聯合報／ 本報記者／連線報導
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片 吳淑玲
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片 吳淑玲

民進黨昨進行兩年一次黨職人員選舉，五縣市的黨部主委出現競爭、十七個縣市同額，尤其台南市「賴系」上演激烈內鬥，南市副議長林志展以卅八票之差擊敗立委郭國文；代表「太陽花世代」的吳沛憶、黃捷，分別接棒主掌台北、高雄黨部，呈現新世代交棒態勢。

2026九合一選舉

由於今年黨部主委必須肩扛輔選大任，不少地方早已完成內部整合，因此硝煙味不如二年前濃烈，但台南的現任主委郭國文本屆以一萬三四九九票勝出，昨僅獲得九二四五票，有地方綠營人士憂心，對賴總統在本命區政治威望的一次警訊。

郭國文表示，個人不夠努力，昨也致電林志展恭喜，未來會全力協助對方；林志展避談紛爭，指「大家都是為民進黨好」，未來最重要的是找回民進黨支持者的感情與團結。

其餘四個有兩人相爭的縣市，桃園由前黨部主委張火爐擊敗前立委湯蕙禎，回鍋執掌市黨部；嘉義市現任主委黃大祐贏許明對，成功連任；嘉義縣由何嘉恒對戰黃嘉寬，何出線；澎湖縣盧長在交鋒許國英，盧取勝。

「太陽花」吳沛憶、黃捷 組北高連線

此次十七個同額競選的縣市，共八名黨部主委尋求連任，包括新北市蘇巧慧、台中市許木桂、宜蘭縣邱嘉進、苗栗縣陳詩弦、台東縣張鈺晨、基隆市林明智、新竹市施乃如、連江縣李哲宇；另有九個縣市是新任接棒，台北市吳沛憶、高雄市黃捷、新竹縣蘇仁鑑、彰化縣謝翠屏、南投縣吳棋楠、雲林縣江宗保、屏東縣徐富癸、花蓮縣陳景豊、金門縣游騰弘。

雙北部分，北市由英系立委吳沛憶出線、新北是立委蘇巧慧連任。吳與贏得高市黨部主委的黃捷都為「太陽花世代」，吳說將與黃組成「北高連線」，推動黨務革新，帶領民進黨打贏年底選戰。

從選舉結果可看出，廿二縣市中，英系維持四席、正國會四席、蘇系一席、湧言會一席、新潮流從四席減為三席、民主活水一席變二席、綠色友誼三席、親賴系一席；親近賴清德的賴系、民主活水、綠色友誼，再加上新竹縣蘇仁鑑，親賴陣營仍舊過半。

蘇姿丰父親 當選美東黨部主委

海外系統部分，美東黨部由旅美台僑蘇春槐當選主委。蘇春槐是全球晶片大廠超微（ＡＭＤ）董事長暨執行長蘇姿丰的父親，引發政壇、科技圈關注。

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