藍營宜蘭壯圍鄉長選情已分裂 傳肉品市場總經理游美蘭參選將更不樂觀

宜蘭縣壯圍鄉長沈清山任期屆滿，目前國民黨有意角逐鄉長包括現任鄉公所主任秘書張家豪、前鄉民代表會主席的妻子張秋香，已是分裂狀況，近日再傳出縣肉品市場總經理游美蘭加入戰局。游美蘭雖是無黨籍，但因屬於縣長林姿妙的縣府團隊，外界視她為林姿妙人馬，她與張家豪同屬壯六村人，預料對張的選情衝擊大。

國民黨在壯圍鄉提名張家豪參選鄉長，現任鄉長沈清山轉戰縣議員，張秋香未接受黨部勸退，宣布以無黨籍參選鄉長。目前藍營的鄉長選情已呈分裂局面，如今卻又加入游美蘭，選情更不樂觀。

游美蘭之前任職於縣政府工商發展投資策進會總幹事，與工商企業界藍綠人士都有互動往來，幾年前轉任肉品市場總經理。她受訪時表示，自己是壯圍鄉人，確實有意參選並尋求壯圍鄉選民支持。

目前壯圍鄉長選戰，包括民進黨提名的吳文進、國民黨提名的張家豪、無黨參選的張秋香都已經勤跑經營好幾個月，游美蘭實際住家並不在壯圍鄉，長年來也幾乎很少到壯圍與地方人士互動，距離選舉投票只剩半年，起跑的腳步已經晚了，外界無法了解其真正參選動機。

自從三周前傳出游美蘭有意參選，有人建議她評估自己有無當選的機會，也有人與她溝通並勸退，但游美蘭參選態度至今未變。據了解，國民黨提名的張家豪與游美蘭都屬於壯圍鄉壯六村，影響衝擊最大的可能會是張家豪，但也有人認為游美蘭恐怕也會拉到部分綠營的選票。