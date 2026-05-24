聽新聞
0:00 / 0:00

藍營宜蘭壯圍鄉長選情已分裂 傳肉品市場總經理游美蘭參選將更不樂觀

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨在宜蘭縣壯圍鄉長的選情已經分裂，如今卻又傳出縣肉品市場總經理游美蘭加入戰局，選情更加混亂。圖／民眾提供
國民黨在宜蘭縣壯圍鄉長的選情已經分裂，如今卻又傳出縣肉品市場總經理游美蘭加入戰局，選情更加混亂。圖／民眾提供

宜蘭縣壯圍鄉長沈清山任期屆滿，目前國民黨有意角逐鄉長包括現任鄉公所主任秘書張家豪、前鄉民代表會主席的妻子張秋香，已是分裂狀況，近日再傳出縣肉品市場總經理游美蘭加入戰局。游美蘭雖是無黨籍，但因屬於縣長林姿妙的縣府團隊，外界視她為林姿妙人馬，她與張家豪同屬壯六村人，預料對張的選情衝擊大。

2026九合一選舉

國民黨在壯圍鄉提名張家豪參選鄉長，現任鄉長沈清山轉戰縣議員，張秋香未接受黨部勸退，宣布以無黨籍參選鄉長。目前藍營的鄉長選情已呈分裂局面，如今卻又加入游美蘭，選情更不樂觀。

游美蘭之前任職於縣政府工商發展投資策進會總幹事，與工商企業界藍綠人士都有互動往來，幾年前轉任肉品市場總經理。她受訪時表示，自己是壯圍鄉人，確實有意參選並尋求壯圍鄉選民支持。

目前壯圍鄉長選戰，包括民進黨提名的吳文進、國民黨提名的張家豪、無黨參選的張秋香都已經勤跑經營好幾個月，游美蘭實際住家並不在壯圍鄉，長年來也幾乎很少到壯圍與地方人士互動，距離選舉投票只剩半年，起跑的腳步已經晚了，外界無法了解其真正參選動機。

自從三周前傳出游美蘭有意參選，有人建議她評估自己有無當選的機會，也有人與她溝通並勸退，但游美蘭參選態度至今未變。據了解，國民黨提名的張家豪與游美蘭都屬於壯圍鄉壯六村，影響衝擊最大的可能會是張家豪，但也有人認為游美蘭恐怕也會拉到部分綠營的選票。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 國民黨 鄉長

延伸閱讀

人物側寫／面對藍白進攻 魚販之子林國漳挑戰宜蘭縣長

聯合報社論／提沈伯洋選台北市長，民進黨發生什麼事？

吳沛憶接民進黨北市黨部主委 與黃捷組「北高連線」改革

民進黨黨職24日改選 吳沛憶與黃捷接班主委、南市受矚

相關新聞

藍營宜蘭壯圍鄉長選情已分裂 傳肉品市場總經理游美蘭參選將更不樂觀

宜蘭縣壯圍鄉長沈清山任期屆滿，目前國民黨有意角逐鄉長包括現任鄉公所主任秘書張家豪、前鄉民代表會主席的妻子張秋香，已是分裂狀況，近日再傳出縣肉品市場總經理游美蘭加入戰局。游美蘭雖是無黨籍，但因屬於縣長林姿妙的縣府團隊，外界視她為林姿妙人馬，她與張家豪同屬壯六村人，預料對張的選情衝擊大。

新北選戰拚人氣 李四川 蘇巧慧 跑場巧妙錯開

新港奉天宮開台媽祖全國聯誼總會昨晚在板橋辦成立大會，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧尬場拚人氣，巧妙錯開到場時間沒同台，卯足全勁博感情搶宗教票。

百里侯爭霸／壯大宜蘭 吳宗憲：做大事走新路 下一代過更好

賴清德總統誓言奪回宜蘭，國民黨縣長參選人吳宗憲接受本報專訪表示，兩次全民調都是宜蘭人要他當縣長，他從政夢想是下一代過得更好，要做大事（市）走新路。不在乎對手有總統級輔選，但擔心行政院部會藉會勘之名，行輔選之實，是對國家制度「海嘯級摧毀」。

人物側寫／ 吳宗憲 昔日檢察官化身宜蘭藍白最強母雞

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昔日擔任檢察官時，素有「貪官剋星」稱號，喜好打抱不平，去年他到各地力挺深陷大罷免的黨籍立委，今年投入縣長選戰，這些藍委反過來助陣，他通過地方首見的兩次全民調關卡，化身宜蘭藍白「最強母雞」，開啟這場不同於以往選戰。

黨職改選 台南賴系內鬥 郭國文滑鐵盧

民進黨昨進行兩年一次黨職人員選舉，五縣市的黨部主委出現競爭、十七個縣市同額，尤其台南市「賴系」上演激烈內鬥，南市副議長林志展以卅八票之差擊敗立委郭國文；代表「太陽花世代」的吳沛憶、黃捷，分別接棒主掌台北、高雄黨部，呈現新世代交棒態勢。

媽祖姐妹聯誼會慶典 鄭麗文南下力挺蘇清泉

國民黨主席鄭麗文今到屏東參加屏東媽祖姐妹聯誼會慶典，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉、議長周典論均出席，鄭麗文力挺蘇清泉，鄭麗文說，從屏東開始，帶動台灣進步，讓大家看見真正屬於台灣的精神，也就是媽祖慈悲、和平、守護眾生的精神。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。