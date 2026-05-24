媽祖姐妹聯誼會慶典 鄭麗文南下力挺蘇清泉

國民黨主席鄭麗文今到屏東參加屏東媽祖姐妹聯誼會慶典，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉、議長周典論均出席，鄭麗文力挺蘇清泉，鄭麗文說，從屏東開始，帶動台灣進步，讓大家看見真正屬於台灣的精神，也就是媽祖慈悲、和平、守護眾生的精神。

媽祖信仰深植人心，國民黨主席鄭麗文今來到屏東縣萬丹鄉萬惠宮，參加屏東縣媽祖聯誼會慶典，50多個宮廟團體參加，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉、議長周典論出席，高市前議員陳若翠擔任活動主持人。

鄭麗文今也在臉書發文說，希望透過團結努力，今年替屏東選出一位像媽祖一樣，有慈心、有善心，真正願意為人民付出的人來擔任屏東縣長。立委蘇清泉一輩子為屏東奉獻，始終把屏東縣民的健康、幸福與福利放在心上，除了行醫救人之外，也投入公共事務、參與選舉，為屏東做更多事情

鄭麗文說，追隨媽祖慈悲胸懷，把所有善念與善心傳到屏東每個角落，開創屏東全新的未來與希望，讓屏東看見新的發展空間。從屏東開始，帶動台灣的進步，讓大家看見真正屬於台灣的精神，也就是媽祖慈悲、和平、守護眾生的精神。

鄭麗文也提到，她和蘇清泉委員在媽祖面前誠心發願。年底選舉，是所有縣民願力與信念的凝聚。這股力量，是守護台灣的力量、帶動進步的力量、保障下一代平安的力量，也是讓人民安居樂業的力量。