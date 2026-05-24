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蘇巧慧連任民進黨新北主委 高喊「新世代扛起新時代」
民進黨各地方黨部主委改選今落幕，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧以96.3％得票率、逾1萬6000票順利連任。蘇巧慧表示，將持續帶領新北隊前進，爭取2026、2028大選獲得更多支持，證明「新世代扛起新時代」。
2026九合一選舉
民進黨新北市黨部表示，此次黨職改選新北投票率達63.2％。蘇巧慧今前往板橋、新莊、五股、三重、汐止、土城、新店、中和、永和等多處投票所，向第一線黨務人員與黨員致意。
蘇巧慧表示，過去2年與黨部團隊持續擴大基層連結，推動黨務年輕化，並透過青年座談、青年營隊、親子活動及新住民服務站等方式，強化與地方互動，也改善黨工辦公環境與福利。
她指出，這次黨職改選有許多年輕世代投入參選，展現新北隊「新世代扛起新時代」的決心，未來將持續凝聚基層力量、擴大民主陣營支持。
蘇巧慧也提到，自投入新北市長選戰後，持續與黨公職推出「6大福利政見」、「4大青年支持政見」、「3大家庭照顧政見」及「3大毛孩政見」等，希望向新北市民展現新北隊對地方需求的理解。
她表示，未來也將持續提出新北發展藍圖，包括「新皇冠海岸」、「鑽石山城」等觀光計畫，希望讓新北「衛星變繁星」，打造更進步、更升級的新北市。
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