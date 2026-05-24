民進黨台中市黨職改選 何欣純喊：市長勝選、議員里長全壘打

民進黨今天進行黨職改選，台中市黨部主委許木桂同額競選獲連任，總投票率62%，市區57%，屯區68%，海線65%，山線64%；民進黨下屆台中市長參選人何欣純到各投票所致意，喊要完成「市長勝選，議員、里長全壘打」的目標！

何欣純今天在臉書說，今天進行黨職改選，感謝所有一起參與黨內民主的夥伴！她今天和台中市黨部主委許木桂及各區議員丶議員參選人前往山、海、屯、市共4個投票所，向所有工作人員及黨員朋友們致意，每一位都是年底選戰中非常重要丶不可或缺的力量！

何欣純表示，年底我們要贏回台中，身為市長參選人，她絕不鬆懈，用心盡全力，傾聽地方、團結大台中，完成「市長勝選，議員、里長全壘打」的目標！