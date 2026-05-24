民進黨屏東縣「艱困選區」 屏東市長將徵召縣議員梁育慈參選

民進黨在屏東縣執政逾29年，但在屏東縣33鄉鎮市中，屏東市身為首善之區，市長人選長期由藍營當選是民進黨在屏東縣的「艱困選區」。屏東市長國民黨籍周佳琪爭取連任，民進黨人選遲未定案，民進黨屏東縣黨部今傍晚發出採訪通知，明25日舉行徵召民進黨屏東市參選人記者會，雖未寫明參選人，據了解，將徵召縣議員梁育慈參選。

屏東縣33鄉鎮市約79萬多人口，屏東市人口約19萬人，占全縣的四分之一。年底大選只剩6個多月，屏東市長國民黨籍周佳琪力拚連任，施政風格穩健。民進黨在黨內登記作業已結束，無人登記參選屏東市長。

地方觀察，屏東市長之爭要能拉抬縣長選情，又必須守住基本盤，綠營一度面臨「等無人」窘境。近日傳出拍板定案，將徵召縣議員梁育慈參選。

賴清德總統昨23日下午先到屏東市代天宮參拜，之後晚間在屏東縣立體育館參加總統府音樂會。梁育慈昨也陪同到代天宮參拜，梁育慈昨在臉書發文說，「總統叫我要加油！」，底下不少人留言，「唯一支持梁育慈！當選屏東市.市長!加油~加油。」等語。

民進黨屏東縣黨部發布25日記者會定在11時半舉行。據了解，縣黨部有先完備徵召程序後，之後宣布參選人。

民進黨在屏東縣執政逾29年，33鄉鎮市人口最多屏東市也是縣治所在卻一直是民進黨在屏東縣「艱困選區」，即時屏東市藍營前市長林亞蒓、林恊松，均因涉案下台，藍營在屏東市仍保有一席藍天。

現任屏東市長國民黨周佳琪是議長周典論二女兒，周佳琪曾挑戰第二選區立委些微之差落敗，2022年選屏東市長，對上民進黨第二次選屏東市長前縣議員李清聖，周佳琪最後以相差3264票守住屏東市藍天。周佳琪施政穩健勤走基層，親力親為，力拚連任。

民進黨將徵召縣議員梁育慈，梁育慈是台大政治系畢業，政治幕僚出身，2022年返鄉參選縣議員第一選區，拿下該選區最高票，梁育慈原已登記力拚縣議員連任，如今將徵召出戰屏東市長，也讓屏東縣第一選區（屏東市）議員選情出現變化。