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新港奉天宮聯誼總會成立 李四川、蘇巧慧先後到場拚人氣

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會，與支持者逐一握手致意。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會，與支持者逐一握手致意。記者張策／攝影

新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會今晚在板橋果菜市場舉辦成立大會，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧先後到場參香致詞，雙方雖未同台，但現場各自湧入支持者，高喊「凍蒜」、「市長好」等口號，互別苗頭意味濃厚。

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李四川晚間6時39分抵達、約7時離場，一到場即有不少支持者上前握手、合照，現場不時高喊「李四川凍蒜」。他致詞時表示，自己從小在討海家庭長大，「我爸爸抓魚，所以從小拜媽祖拜到大」，過去大巨蛋啟用前，也曾特地向奉天宮媽祖祈求保佑，希望活動平安順利。

李四川說，要感謝媽祖多年來保佑國泰民安、風調雨順，也保佑大家平安賺大錢。他提到，「今年年底我要再回到新北市為市民服務」，希望媽祖保佑所有里長、議員及地方民代「高票當選、馬到成功」。

蘇巧慧於晚間7時5分到場，停留近40分鐘，進場時支持者歡呼聲明顯較為熱烈，高喊「蘇巧慧凍蒜」，不少民眾一路跟隨握手、拍照，場內一度擠滿人潮。

蘇巧慧致詞時表示，自己身為新北的立委，也是民進黨提名的新北市長參選人，因此特別前來參加新港奉天宮全國聯誼總會成立大會。她也逐一介紹到場民代與議員參選人，強調不分黨派，大家都是抱持「為地方、為人民服務」的心情。

蘇巧慧表示，「路本來就要做、橋本來就要蓋」，民意代表就是要用最快速度、最大資源改善民眾生活環境與福利。她說，希望未來能和身邊民代一起照顧新北、照顧台灣。

蘇巧慧也提到，聯誼總會理事長本身是中和里長，願意扛起媽祖全國聯誼工作，「真的很不簡單」，並感謝奉天宮長年投入宗教文化與地方事務。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧晚間出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會，不少民眾爭相合影留念。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧晚間出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會，不少民眾爭相合影留念。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左五）晚間出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會，並代表總統賴清德致贈匾額。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左五）晚間出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會，並代表總統賴清德致贈匾額。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會，與支持者逐一握手致意。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會，與支持者逐一握手致意。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川晚間出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會並上台致詞。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川晚間出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會並上台致詞。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧晚間出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會並上台致詞。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧晚間出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會並上台致詞。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會，與支持者逐一握手致意。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會，與支持者逐一握手致意。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧晚間出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會，與現場民眾握手互動。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧晚間出席新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會，與現場民眾握手互動。記者張策／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 奉天宮 李四川 蘇巧慧

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