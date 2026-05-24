柯志恩不認同「黃國昌從神壇跌落」 只因為他說出執政黨不想聽的話
民眾黨主席黃國昌與國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天在高雄果貿合體，兩人強調權力需要監督、司法不該淪政治打手。提及市長選舉，黃國昌強調會以具體行動支持柯志恩。柯回應，高雄這個「綠到會出汁」的艱困選區，需要借重民眾黨力量一起合作，聽見黃國昌肯定讓她非常感動，也不認同外界批評黃國昌跌落神壇這種說法。
2026九合一選舉
民眾黨今早在高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，國民黨立委柯志恩也有受邀參加。黃國昌受訪表示，他個人非常肯定柯志恩在立法院的表現，柯志恩是他在立法院的好同事，問政專業理性且非常在意高雄在地發展，會以具體行動支持柯志恩。
柯志恩表示，未來藍白一定要一起合作打倒執政黨，特別是在高雄這個「綠到會出汁」的地方，真的必須借重民眾黨力量一起合作，很高興黃國昌主席下來高雄闡述權力需要監督，她認為這個議題非常重要，也感到認可，不管在任何地方，希望藍白力量一起擴大，讓論述給更多高雄人認同。
柯說，「能夠從黃國昌主席口中聽到相挺柯志恩，我非常感動」，過去在立法院雖然黨派不同，很多理念上彼此可以合作，她也非常欣賞國昌在立法院的問政，聽到他的全力支持將會更努力，畢竟共同目標都是一致的。
柯志恩特別針對黃國昌屢受攻擊發出不平之鳴。柯志恩說，黃國昌從被年輕人奉為「神」至今被說跌落神壇，她不認同這樣的說法，因為黃國昌常針貶時事觸怒執政，當初在立法院，經常與時任民進黨團總召柯建銘對「法」有許多質疑與爭辯，從那時至今都是就事論事，今天會遭受鋪天蓋地的質疑，只因為他監督了權力，說出執政黨不想聽的話。
柯志恩感嘆，她這次再進到立法院，深刻感受到大家不分黨籍，心中都有對民主失落的集體焦慮，儘管高雄過去被視為創造無數民主事件的聖地，如今的執政黨卻只將民主當作口號而不執行。
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