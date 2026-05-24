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柯志恩不認同「黃國昌從神壇跌落」 只因為他說出執政黨不想聽的話

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，支持者送上鳳梨為民眾黨黨主席黃國昌及國民黨立委柯志恩加油打氣。記者徐白櫻／攝影
高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，支持者送上鳳梨為民眾黨黨主席黃國昌及國民黨立委柯志恩加油打氣。記者徐白櫻／攝影

民眾黨主席黃國昌與國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天在高雄果貿合體，兩人強調權力需要監督、司法不該淪政治打手。提及市長選舉，黃國昌強調會以具體行動支持柯志恩。柯回應，高雄這個「綠到會出汁」的艱困選區，需要借重民眾黨力量一起合作，聽見黃國昌肯定讓她非常感動，也不認同外界批評黃國昌跌落神壇這種說法。

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民眾黨今早在高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，國民黨立委柯志恩也有受邀參加。黃國昌受訪表示，他個人非常肯定柯志恩在立法院的表現，柯志恩是他在立法院的好同事，問政專業理性且非常在意高雄在地發展，會以具體行動支持柯志恩。

柯志恩表示，未來藍白一定要一起合作打倒執政黨，特別是在高雄這個「綠到會出汁」的地方，真的必須借重民眾黨力量一起合作，很高興黃國昌主席下來高雄闡述權力需要監督，她認為這個議題非常重要，也感到認可，不管在任何地方，希望藍白力量一起擴大，讓論述給更多高雄人認同。

柯說，「能夠從黃國昌主席口中聽到相挺柯志恩，我非常感動」，過去在立法院雖然黨派不同，很多理念上彼此可以合作，她也非常欣賞國昌在立法院的問政，聽到他的全力支持將會更努力，畢竟共同目標都是一致的。

柯志恩特別針對黃國昌屢受攻擊發出不平之鳴。柯志恩說，黃國昌從被年輕人奉為「神」至今被說跌落神壇，她不認同這樣的說法，因為黃國昌常針貶時事觸怒執政，當初在立法院，經常與時任民進黨團總召柯建銘對「法」有許多質疑與爭辯，從那時至今都是就事論事，今天會遭受鋪天蓋地的質疑，只因為他監督了權力，說出執政黨不想聽的話。

柯志恩感嘆，她這次再進到立法院，深刻感受到大家不分黨籍，心中都有對民主失落的集體焦慮，儘管高雄過去被視為創造無數民主事件的聖地，如今的執政黨卻只將民主當作口號而不執行。

高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，民眾黨黨主席黃國昌（第一排右五）與國民黨立委柯志恩（第一排右四）同框，兩人強調權力需要監督，司法不可以成為政治的打手。記者徐白櫻／攝影
高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，民眾黨黨主席黃國昌（第一排右五）與國民黨立委柯志恩（第一排右四）同框，兩人強調權力需要監督，司法不可以成為政治的打手。記者徐白櫻／攝影

高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，支持者送上鳳梨為民眾黨黨主席黃國昌及國民黨立委柯志恩加油打氣。記者徐白櫻／攝影
高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，支持者送上鳳梨為民眾黨黨主席黃國昌及國民黨立委柯志恩加油打氣。記者徐白櫻／攝影

高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，民眾黨黨主席黃國昌與國民黨立委柯志恩同框，兩人強調權力需要監督，司法不可以成為政治的打手。記者徐白櫻／攝影
高雄果貿社區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，民眾黨黨主席黃國昌與國民黨立委柯志恩同框，兩人強調權力需要監督，司法不可以成為政治的打手。記者徐白櫻／攝影

黃國昌 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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