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土城宜蘭同鄉會氣氛熱 李四川：用40年經驗拚新北

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席土城宜蘭同鄉會活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席土城宜蘭同鄉會活動。記者張策／攝影

李四川今出席土城宜蘭同鄉會活動，現場湧入大批支持者，氣氛熱烈，不少民眾爭相握手、合照，逐桌敬酒時更不斷高喊「李四川凍蒜」、「市長好」、「林金結凍蒜」、「吳宗憲凍蒜」等口號，宛如大型造勢場合。李四川則在致詞時談及自身成長背景、土城建設與長者福利等議題，並表示若未來有機會擔任新北市長，將以40多年公務經驗繼續為新北打拚。

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李四川表示，自己與宜蘭有些淵源，父親過去在南方澳討海，母親生下他時，因父親人在外地，名字還特地透過電報確認。他說，自己來自屏東，與許多到北部打拚的宜蘭鄉親一樣，「新北市就是大家第二個家」，若年底在鄉親支持下有機會當上市長，一定會把新北顧好。

他也提到，當年推動土城醫院興建時，從台北市到新北市，前後開了5年會議，病床數也從原先規畫約1600床提升至2200床。他並特別提到已故地方人士鄭安國，表示對方曾陪著他逐一協調相關問題，「土城醫院能夠完成，真的很感謝他」。

李四川表示，年底將回到新北市，「和大家一起為新北市、為土城地區打拚」，希望獲得鄉親支持。他說，如果未來有機會擔任市長，會以自己40多年公務經驗，為新北市及土城地方做出更多貢獻。

談到長者福利，李四川指出，新北敬老卡點數今年7月將從480點提高至600點，但近期走訪基層時，許多長輩反映「點數不好用」。他表示，若未來有機會擔任市長，希望將其中300點改成可透過悠遊卡直接消費使用，讓長輩除了看診、拿藥，也能購買保健用品，甚至帶孫子吃東西，促進祖孫感情。

李四川也提到，未來希望串聯北士科AI產業與鴻海等科技聚落，透過蘆社大橋、台64及台65線，形成AI產業廊道，帶動土城與新北發展。

同場的新北市議員林金結則指出，李四川過去協助地方完成許多建設。他舉例，中正里希望在德安宮旁、土城運動公園旁設置小型公園，向李四川團隊反映後，兩周內即協調民政局核撥420萬元經費，興建「中正里泡泡里」公園。

林金結也提到，李四川過去擔任新北市副市長時，兼任城鄉發展基金小組召集人，協助安和國小爭取約2586萬元經費，完成藍天白雲電梯、LED燈管、風雨操場、跑道及廁所改善等工程。

此外，林金結表示，包含承天禪寺登山步道改善、籃球場增設天幕等地方建設，也都有李四川協助推動。他並轉述李四川曾笑說，「30年前在台北市蓋天橋，30年後在拆天橋」，感嘆城市發展變遷，並稱讚李四川在治理、工程管理、都市更新、行政效率及危機處理等方面都具備專業能力，是「下一屆最好的市長候選人」。

國民黨新北市長參選人李四川今出席土城宜蘭同鄉會活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席土城宜蘭同鄉會活動。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席土城宜蘭同鄉會活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席土城宜蘭同鄉會活動。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席土城宜蘭同鄉會活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席土城宜蘭同鄉會活動。記者張策／攝影

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