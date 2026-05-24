影／蘇巧慧：看不出陳其邁在做什麼！想邀他再搖1次「護國四年」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧被問到蘇貞昌的回憶錄專書「護國四年」推出彩虹紀念版，邀請蔡英文、陳其邁拍攝宣傳短影音，她笑稱會想跟陳其邁說：「來！緊緊緊，市長，我們再做一次。」

適逢婚姻平權法案施行7周年，「護國四年」再版推出具有彩虹設計新封面並拍攝宣傳短影音，蘇巧慧上午到新北市三重區關心黨職投票時受訪被問到此事。

她說今天是台灣通過同婚7周年，很多人心情都一樣激動，畢竟這是當時一個重大里程碑，不但人權得到提升，同婚也有了保障，象徵著台灣確確實實不斷在進步的道路上，受到大家的支持與肯定，也得到亞洲民主第一的評鑑，在世界上大家都認為「哇！原來台灣可以走得這麼好。」

這7周年是很多很多人努力一起達成的，當時有蔡英文總統、蘇貞昌（行政院）院長、陳其邁副院長，還有黨籍立委等社會上更多的朋友一起在努力。

「我不會忘記那個投票的下午，從滂沱大雨到法案通過的那一瞬間，天邊出現彩虹，我們看著青島東路上這麼多年輕人，台灣的進步真的就是這樣一代一代人一起努力而成，所以為什麼我們會說新世代要扛起新時代，因為我們知道責任就在我們的肩膀上。」

蘇巧慧說，「護國四年」迎來了改版，特別製作同婚7周年彩虹紀念版，新封面還有雷射設計，如果動一動這本書，就會像蘇院長跑起來了一樣，象徵繼續衝衝衝。

對於宣傳短影片，她覺得蔡英文總統做得非常好，蘇院長也做得不錯，陳其邁市長「我是有點看不出來他在做什麼，好像沒有顯現出那個亮亮的、衝刺的跑步感。我想我應該會跟他說，「來！緊緊緊，市長，我們再做一次。」