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賴清德總統走訪嘉義品嚐魯熟肉 贈送王美惠機車擋泥板大讚勤跑基層

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
賴清德總統走訪嘉義品嚐在地小吃，贈送王美惠機車擋泥板大讚勤跑基層。圖／王美惠服務處提供
賴清德總統走訪嘉義品嚐在地小吃，贈送王美惠機車擋泥板大讚勤跑基層。圖／王美惠服務處提供

賴清德總統今天在立委王美惠陪同下，走訪嘉義台式早午餐老店品嚐傳統魯熟肉，並在餐後送上特製的兩人同框照片機車擋泥板作為禮物。賴清德總統表示，王美惠騎車奔波的背影，是最懂人民需求的民意代表。王美惠也說，未來會繼續騎著機車為嘉義鄉親大力打拚。

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大眾對嘉義美食多停留在火雞肉飯，但對嘉義人來說，魯熟肉才是靈魂早餐。王美惠今天一早化身美食嚮導，帶領賴清德步入巷弄老店。桌上擺滿紅白肉、粉腸、蟳糕等傳統魯熟肉，配上香氣四溢的蝦仁飯與熱湯。王美惠介紹，嘉義的魯熟肉類似北部黑白切，但做法與醬料更具在地風味，並準備特色飲品「四味果汁」搭配。

賴清德喝下直呼營養又消暑，表示嘉義魯熟肉和台南香腸熟肉相似卻各有風味，這是最道地的台灣味。用餐後賴清德也與鄰桌客人及店員親切閒聊。

用餐尾聲，賴清德拿出特別訂製的「歐兜邁擋泥板」贈送給王美惠。擋泥板上印有王美惠和賴清德的照片，寫著「嘉義更美、就找阿惠」的標語，呼應王美惠不論風雨、總是騎著機車穿梭大街小巷勤跑基層。收到這份創意禮物，王美惠感到驚喜。

賴清德總統同框王美惠品嘗台式早午餐。圖／王美惠服務處提供
賴清德總統同框王美惠品嘗台式早午餐。圖／王美惠服務處提供

賴清德總統今天在立委王美惠陪同下，走訪嘉義台式早午餐老店品嚐傳統小吃。圖／王美惠服務處提供
賴清德總統今天在立委王美惠陪同下，走訪嘉義台式早午餐老店品嚐傳統小吃。圖／王美惠服務處提供

賴清德總統走訪嘉義品嚐在地小吃，贈送王美惠機車擋泥板大讚勤跑基層。圖／王美惠服務處提供
賴清德總統走訪嘉義品嚐在地小吃，贈送王美惠機車擋泥板大讚勤跑基層。圖／王美惠服務處提供

賴清德總統贈送王美惠機車擋泥板上印有王美惠和賴清德框照片，寫著「嘉義更美、就找阿惠」。圖／王美惠服務處提供
賴清德總統贈送王美惠機車擋泥板上印有王美惠和賴清德框照片，寫著「嘉義更美、就找阿惠」。圖／王美惠服務處提供

2026九合一選舉 王美惠 嘉義市選舉 賴清德

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