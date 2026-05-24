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影／李四川侯友宜合體拜廟 蘇巧慧：尊重各陣營策略節奏
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到三重區關心黨職改選投票，被問到對手李四川與市長侯友宜一起去拜廟拉抬聲勢，她說「我們都會是下一棒最好的人選」、尊重各陣營選戰策略節奏；至於黃國昌被爆料控配民調，她不願評論。
2026九合一選舉
蘇巧慧受訪指出，新北市到了要選出新市長的時候，她和對手都在向市民證明自己是下一棒最好的人選，她會持續告訴大家，新北市真的很大，人口非常多，族群、世代也非常多元。
所以從將近700天前不但走遍29區，而且提出非常多面向的政見，從六大福利政見、青年政策、家庭照顧政策，甚至是觀光、產業都一一地列舉，就是告訴新北市民「蘇巧慧準備好了。」
至於她怎麼看民進黨團似乎有意採納在野黨建議，將被刪掉的無人機軍購商購部分編入明年度預算。蘇巧慧說，國家是大家的，台灣的安全是全體國人最期待的，軍購案是為了讓台灣有實力能夠保護自己，能夠保護我們引以為傲的民主和自由。
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