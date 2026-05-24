遭酸中央處理器！殷瑋稱蔣萬安在處理中央 沈伯洋點「一關鍵」狠酸

近日發生針孔偷拍案及密室逃脫安全問題各界關注，台北市長蔣萬安也多次公開場合呼籲中央修法，卻遭綠營大酸蔣淪為「中央處理器」，北市府研考會主委殷瑋表示，蔣萬安是在「處理中央」無作為。民進黨台北市長參選人沈伯洋直言稽查本就是地方政府職權，且其他地方政府都有處理，直言該說法「太超過」。

沈伯洋說，從密室逃脫和針孔偷拍這些都是地方政府稽查範圍之內，地方可以直接來做，直接說中央不處理蔣萬安才處理，「說真的有點太差過」不然為什麼其他地方政府可以處理，台北市卻沒有辦法。

立委吳沛憶也說，近日蔣市府團隊好像事事問中央，讓她感到有一點錯亂，蔣現在每天都在質詢院長質詢部長，這個讓我們以為他是立法委員，但其實蔣萬安也離開立法院一段時間了，還是希望這次的台北市市民大家一起來好好討論市政。