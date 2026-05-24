輝達用電問題待解...藍委嗆反核轉彎 沈伯洋：能源與立場是兩件事

輝達落腳北士科，執行長黃仁勳近日來台，傳出下周將與北市府正式簽約，不過綠營卻質疑用電問題尚未解決，民進黨台北市長參選人沈伯洋日更批評，台北市長蔣萬安缺乏城市願景處理事情就會零零落落，卻被藍委反嗆過去反核，現在又說要解決用電。沈今表示，完全是兩件事，北士科用電本就當務之急，與能源完全無關。

輝達將進駐北士科，台北市長蔣萬安近日許多政見也導入AI政策治理，更喊話要在2035年讓台北市成為全球10打城市，不過民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，北士科連用電問題都仍未解決願景到底要如何發展？

沈伯洋今受訪強調，AI發展確實很重要，除了他前期用AI收集很多市政資料外，台灣也可以積極培育相關人才，更也是台北市若要在2035年達到全世界前十大城市重要指標之一。

面對藍委質疑沈伯洋聲稱反核，北士科進駐卻又喊說要先解決缺電問題，沈澄清，兩者完全可以分開來看，重點是北士科的變電所現在到底要如何設置，時程趕不趕得及，跟能源政策完全是分開兩件事，「就好像說這邊怎麼沒有接水管，結果你就說，你這個人不是反對用水力發電」。