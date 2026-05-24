選舉貸款200萬！卻遭爆「股票翻倍、擁2輛特斯拉」 沈伯洋澄清：錢花刀口上

民進黨台北市長參選人、綠委沈伯洋日前表示自己為了選舉向銀行貸款200萬元，存款更一度僅剩下18萬，卻被媒體人黃揚明指出，其名下台積電股票已經翻了2.6倍、還有2台特斯拉，加上立委薪資，價值早已超越200萬。沈今表示，立委薪資還要上交黨部、經營地方，特斯拉則是舊換新，且不管是投資還是花費都是花在刀口上，不太理解為何會被攻擊。

沈伯洋日前表示，自己曾買了一張台積電股票，存款一度僅剩18萬，後來為了選舉向銀行貸款200萬元，不過媒體人黃揚明指出，根據沈的財產申報估算，沈當初買的台積電股票股價已經翻了2.6倍市值破225萬元，且還有2台特斯拉，加上立委薪水，收入應不低，可見沈花錢花得蠻兇的。

沈伯洋表示，理財的錢要花在刀口上，他前陣子提到買了1張台積電，也說明他對台積電充滿信心，其實如果以城市的角度來看，若能夠將基金做適當理財的話，絕對可以給城市更多多的回饋。

外界對於他個人財產質疑，沈伯洋說，立委的薪水有一部分錢要上繳到黨部，還有地方經營都是蠻高的花費，至於太太有特斯拉是因為前陣子出新款，有舊換新的方案，且特斯拉不管是在高速公路上的輔助駕駛，且相對較為節省能源，都是未來的趨勢，僅是單純把車子舊換新，不應該被攻擊的點才對。