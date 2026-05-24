民進黨黨務選舉今投票 賴瑞隆忘記帶證件、黃捷戶籍沒變更跑錯投票所

民主進步黨今天舉行黨務選舉投票，選出地方黨部主委、全國黨代表、地方黨代表，今早上高雄市長參選人、立委賴瑞隆與參選高雄市黨部主委的立委黃捷前往投票，但賴忘記帶證件，使投票時間延誤，黃捷則未至黨部更新戶籍資料，跑錯投開票所，改前往鳳山行政中心投票，成為今投票插曲。

早上8點10分賴瑞隆至獅甲國中投票所投票，由黃捷陪同，但賴瑞隆忘記帶證件，隨即自投票所回家拿完證件後才完成投票。

黃捷陪完賴瑞隆後，隨後轉往五福國中，原預計在五福國中投票，結果忘記至黨部變更戶籍，五福國中找不到資料，確認後才知道投票所仍在鳳山，隨即驅車轉往鳳山行政中心投票。

黃捷笑說，因為選市議員時選區在鳳山，後來參選立委後有調整戶籍，她以為戶籍也跟著移動，結果是仍在原本鳳山投票，「沒關係，每個投票所她都會去巡視，只要4點投票都來得及，都會投到的」。

高雄市黨部主委黃文益解釋，民進黨黨員名單是以入黨時戶籍為主，因此黨員如果變更戶籍，需要再至黨部完成更新，不然就會以原有入黨時的戶籍地造冊，黃捷因為沒有完成更新，才需要回到原戶籍地投票所。

黃捷說，民進黨黨內選舉就是參與民主的方式，希望順利自黃文益主委手中接棒，把黨務工作做好，讓下屆高雄市長順利當選，市議員完成過半目標；參與民進黨選務也是決定未來生活樣貌，鼓勵大家踴躍入黨，決定黨的方向與未來。

民進黨此次黨務選舉賄選出地方黨部主委、全國黨代表、地方黨代表，高雄市黨部主委僅黃捷一人登記，為同額競選；全國黨代表未來於全國黨代表大會選出中執委、中評委；中執委再選出中常委。

民進黨人士說，因地方大選提名作業大致底定，下屆主委工作主要為大選的輔選，因此僅五個縣市有競爭，其餘都為同額競選；因全國黨代表牽涉未來黨中央各派系權力結構，是這次黨務選舉較重要的一環。