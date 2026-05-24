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一個南港兩個世界...高嘉瑜曝與沈伯洋聊發展：東區門戶做一半

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
高嘉瑜透露，她月初跟沈伯洋就約在咖啡廳聊很多對南港未來的想像。當時她們特地約在南港展覽館與中南街之間，就是要感受「一個南港，兩個世界」的現實。圖／引用自高嘉瑜臉書
高嘉瑜透露，她月初跟沈伯洋就約在咖啡廳聊很多對南港未來的想像。當時她們特地約在南港展覽館與中南街之間，就是要感受「一個南港，兩個世界」的現實。圖／引用自高嘉瑜臉書

民進黨北市長參選人沈伯洋日前稱南港應避免跟內湖一樣成辦公孤島（晚上空），引發市長蔣萬安反擊南港已從黑鄉變潮城。回鍋選港湖議員的高嘉瑜透露，她月初跟沈伯洋就約在咖啡廳聊很多對南港未來的想像。當時她們特地約在南港展覽館與中南街之間，就是要感受「一個南港，兩個世界」的現實。

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高嘉瑜在臉書說，最近南港又成為大家討論的話題，其實五月初的時候，她跟沈伯洋就約在南港的咖啡廳，聊了很多對南港未來的想像。

「一邊，是南港展覽館、百貨、商辦、飯店與新建大樓；另一邊，則是擁有百年歷史、人文紋理與老舊街區的中南街。」高嘉瑜說，南港真正重要的課題，不只是「潮」，而是如何在發展的同時，兼顧人文歷史、在地文化與地方創生。尤其是中南街的再造更新、老舊建物整合與生活空間改善，都已經刻不容緩。

高嘉瑜說，這幾年，她也持續關注南港東西兩側發展失衡的問題。從產業轉型、交通縫合，到老舊聚落更新，她始終認為，城市進步不能只看見新的建設，更要看見原本生活在這裡的人。真正的城市治理，不只是讓外地人覺得「很潮」，而是讓在地居民住得更安全、更便利，也更有尊嚴。

對於蔣萬安說南港從「黑鄉變潮城」，高嘉瑜批評，蔣萬安看到的南港似乎只有「潮」。事實上，今天南港的發展基礎，很多都來自中央長期政策的投入，包括國家生技園區、南港軟體園區、取得台肥地上權的LaLaport、飯店、商辦，以及前任市長柯文哲規畫的「東區門戶計畫」。

高說，她在2017年議員任內大力支持推動的「南港產專區」，讓過去住家即工廠的老舊工業區能夠轉型為住宅，才是真正翻轉南港老舊住宅更新的重要關鍵。另外，她在立委任內也持續推動「誠正國中前高鐵引道地下化」。

長達一公里的高牆，把新富里與誠正國中隔成兩個世界。一邊是展覽館、百貨、商場與辦公大樓；另一邊卻是老舊住宅與學校。即使就在捷運站旁，居民的視野、通行與生活品質，卻被這道灰色圍牆長期阻隔。

「東區門戶計畫不該只做一半。」高嘉瑜說，東區門戶不能只有百貨商場與高樓大廈，卻把居民、學生與長者隔絕在牆的另一邊。未來誠正國中周邊還有社福長照BOT規劃，也應該進一步結合南港瓶蓋工廠的文化廊道，串聯歷史空間、步行動線與地方記憶，讓產業遺址與居民生活重新連結。更需要的是公園綠地、開闊空間與城市縫合，而不是像監獄一樣的水泥高牆。

「南港不只有『潮』，還有深厚的文化底蘊。」高嘉瑜提到，南港是包種茶的重要發源地，有百年茶香與桂花文化；南港茶葉製造示範場保存著製茶歷史，也透過茶染、手抄茶紙、窨花體驗等活動，把地方文化與生活重新連結。每到桂花盛開時，大坑茶山一層茶葉、一層桂花交疊鋪陳，封存的是南港的歷史記憶與土地氣味。真正的新舊融合，不只是蓋更多大樓，而是讓在地居民也能感受到改變、參與改變，讓文化被保存、被看見、被再造。南港的未來，不該只有「潮城」。而是有歷史、有文化、有生活感，也有希望的城市。

南港展覽館前有一座高於路面的高鐵引道圍牆，長1公里、高3公尺，隔絕鐵道南邊的南港新富里、與北邊經貿園區，不只里民出入不便，也影響景觀、都更。圖／里長提供
南港展覽館前有一座高於路面的高鐵引道圍牆，長1公里、高3公尺，隔絕鐵道南邊的南港新富里、與北邊經貿園區，不只里民出入不便，也影響景觀、都更。圖／里長提供

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