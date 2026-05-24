李四川、蘇巧慧浴佛同框各抒己見 謝國樑、童子瑋鼠患議題交鋒

國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧昨同台出席「恭祝釋迦世尊聖誕浴佛大典」，蘇主動與李握手寒暄。李說，施政應帶給市民實質安全感與心靈安定。蘇說，要用透過溫暖、傾聽與創新解決問題，讓台灣更好。

李四川說，從事工程四十多年，遇到災害時，路斷、橋斷、房子倒都可以重新修復，但災民心靈受創，需要仰賴宗教力量協助重建。他提到，浴佛就是「洗滌心裡的汙濁」，讓大家能夠淨心。

蘇巧慧表示，參加浴佛儀典能讓人靜下心，思考如何用自身力量回饋社會，希望透過溫暖、傾聽與創新協助社會解決問題，這與佛教講的慈悲、智慧、利益眾生精神一樣。

李四川昨午偕新北市長侯友宜參加新北市後備憲兵荷松協會理事長交接典禮，侯大聲疾呼，能為新北踏實做事的人就是李四川。侯致詞結束後將麥克風「交棒」給李四川，象徵一棒接一棒。李四川直言「接這一棒壓力很大」，侯團隊治理成績有目共睹。侯、李離開後，蘇巧慧也趕到場。

基隆市長謝國樑、議長童子瑋昨都出席信義區運動會，也對鼠患防治提出看法，隔空交鋒。

童子瑋表示，前市長林右昌時代將廟口夜市等地垃圾桶減量，建立好的習慣，謝上任後垃圾桶增加，增加鼠患風險。

謝國樑說，市府針對市場、攤商列出優先稽查重點，提升市場周遭噴藥頻率，讓鼠類控制達到更好效果，也持續派專家到宅用正確方式防鼠和捕抓，船舶將設置「防鼠盾」，港務公司會加強檢查及港埠周遭清消，讓國際郵輪疫情不致於影響到基隆。