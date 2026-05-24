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觀察站／「持家」法律人 周春米走出溫暖執政風

聯合報／ 本報記者劉星君潘奕言

屏東縣長周春米秉著法律專業踏入政壇，她形容，一路走來從法官、律師、立委到地方首長角色「都是不能馬虎的工作」，這些歷練成為她治理屏東重要養分。她替自己四年的執政打八十分，並坦言「連任之路，挑戰才正要開始」。

2026九合一選舉

二○二二年屏東縣長選舉，周春米守住執政權，但與國民黨縣長候選人蘇清泉僅差一萬多票，創下民進黨在屏東縣長選舉最小差距紀錄。即便屏東長期被視為綠營鐵票區，在政黨加深對立、地方政治板塊變化下，「綠色執政」恐不再是理所當然。

四年前周春米在前「五星縣長」潘孟安光環下接棒，被視為「潘孟安接班人」。歷經四年執政，要面對的已不是接班，而是如何證明能獨當一面。

外界總拿她與潘孟安相比，她則反問「我沒有走出自己的路嗎？」展現自信。縣政是一棒接一棒，潘孟安打下基礎，她的執政風格有女性獨有的溫暖、細膩與務實。

周春米屬非典型政治人物，慣以法律人角度思考，會反覆分析制度、資源與多重效益。從育兒三部曲、長照政策到廚餘處理機，重視的是政策能否形成完整系統，照顧到人民生活需求。下屆再對上藍營蘇清泉，民進黨中央執政包袱、能源政策都可能成為綠營守城壓力，周春米除面對在野挑戰，更得承接民進黨長年執政下，選民對施政更高標準的檢驗。

「心花開」是周春米愛唱的歌曲，但最近她改唱江蕙的「甲你攬牢牢」，代表著「甲屏東攬牢牢」，只是這次她要攬住的不只是屏東人的情感認同，還包括民進黨在屏東執政的招牌，與她能否從「接班人」蛻變為獨當一面地方領導者。

2026九合一選舉 周春米 蘇清泉 潘孟安 屏東縣選舉

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