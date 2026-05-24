挑戰連任屏東縣長 周春米：光電政策須兼顧城鄉景觀與產業需求

周春米為屏東建縣七十二年來首位女縣長，年底將拚連任。她接受聯合報專訪，指四年來戰戰兢兢推動縣政，聚焦全人照顧、交通建設及半導體Ｓ科技廊帶布局，帶動產業升級。她強調「選縣長是要做好的縣長」，會在關鍵時刻提升屏東競爭力，讓年輕人願意返鄉、留下。

周春米說，她施政首重「全人照顧」，上任後推行育兒三部曲，生育津貼第一胎兩萬元，第二胎以後三萬元、今年起一歲以下的嬰兒每月發兩千元營養金，從婦女生產到孩童成長建立完整支持系統，到宅月嫂機制也帶動中高齡婦女就業機會。

「政策推動考量多方面效應」她說，這屆引以為傲的是連兩年推動家戶廚餘機補助，每年經費約一千萬元，每日可減少家戶廚餘約八到十公噸，減輕家庭主婦、清潔隊同仁與焚化爐負擔。

另外，屏東納入半導體Ｓ科技廊帶，加上國家火箭發射場域落腳，產業定位漸清晰。她說，高鐵延伸屏東、高鐵特定區開發採ＴＯＤ（大眾運輸導向型發展）模式，屏科、國際棒球場等重大建設都陸續推進中，交通建設確定，產業才可推動。

「農漁是根、觀光是本。」周春米說，屏東是農漁大縣，恆春半島、小琉球、東港迎王文化與原鄉哈尤溪等特色資源無可取代。推動深度文化旅遊部分，近期縣立美術館開館一個月突破四十萬人次，「玩屏東有一百種玩法」。不過她也說，農漁業面對極端天氣衝擊，中央為此投入卅八億元推動聯合養殖專區海水供應站；縣府也補助香蕉防風柱、建置滯洪池及推動水患治理與農業韌性工程，降低農民損失。

她不諱言，財政收支劃分法修法讓屏東減少卅多億元可用的預算，對財力第五級的屏東縣來說壓力不小，她身為「持家」的人，需在制度與現實中找到解決方法，是上任以來最棘手的課題。

至於核三重啟一事她則強調，安全、資訊公開、核廢料去處需要有明確定論；台灣不可能置身全球綠能趨勢之外，光電政策「不是零與一選擇」，應兼顧城鄉景觀與產業需求。